صحة

لا تسمحوا لأطفالكم بشرب هذه المواد

Lebanon 24
12-03-2021 | 15:00
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قال مركز حماية المستهلك بولاية براندنبورج الألمانية إن مشروبات الطاقة غير مناسبة للأطفال والمراهقين؛ نظراً لأنها قد تشكل خطراً على صحتهم.
وأوضح المركز أن تناول مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى اضطرابات النوم والعصبية والصداع وتراجع القدرة على التركيز والبدانة، وذلك بسبب محتواها العالي من الكافيين والسكر.
وأضاف المركز أنه بشكل عام لا يجوز أن يتناول الطفل الكافيين بمعدل يزيد عن 3 ملليغرامات لكل كيلو من وزن الجسم في اليوم، أي أن الطفل، الذي يبلغ وزنه 40 كيلوغراماً، لا يجوز أن يتناول الكافيين بكمية تزيد عن 120 ملليغراماً في اليوم.
المصدر: وكالات
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