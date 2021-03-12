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صحة
"بروفي".. قهوة بالبروتين تلقى رواجاً واسعاً على مواقع التواصل
Lebanon 24
12-03-2021
|
21:00
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خلال الآونة الأخيرة، ظهر توجه غذائي جديد يتمثل في مزيج مثالي من القهوة مع البروتين، ولقي هذا التوجه رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعية، بسبب مذاقه الشهي واحتوائه على كمية عالية من البروتين.
وقد أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اسم "بروفي" على المزيج، اختصاراً لكلمتي "بروتين" و"كوفي" باللغة الإنجليزية.
ما هو البروفي
البروفي هو في الأساس مزيج شهي من البروتين المخفوق والقهوة، يتم مزجه بإتقان مع لمسة خفيفة من المذاق الحلو. في حين أن البروتين يجعل المشروب أكثر إشباعاً، فإن الرائحة الغنية وطعم القهوة يمنحان هذا المزيج مذاقاً جذاباً.
وبحسب الخبراء، فإن هذه القهوة مثالية لمراقبي الوزن حيث أن الكمية المناسبة من البروتين تساعد في إبقاء الشعور بالشبع لفترة طويلة وتحد من الشهية، وهذا يساعد أيضاً في إدارة آلام الجوع، ويمنح الجسم القوة العضلية التي يحتاجها.
يمكن صنع هذا المزيج اللذيذ في المنزل عن طريق صنع فنجان قهوة عادي مع الحليب وخلطه مع مسحوق البروتين، وإذا كنت ترغب في جعله حلو المذاق، أضف السكر حسب ذوقك، وفقما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.
المصدر: 24
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