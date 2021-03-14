18
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
17
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
أطعمة ينصح الأطباء بتجنبها عند الشعور بألم في المعدة
Lebanon 24
14-03-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مجموعة من الأطباء المختصين، إنهم يوصون عند ظهور آلام بالمعدة، بعدم تناول الطعام القاسي والمقلي والمشوي، وكذلك الأطعمة الدسمة، وذلك لكي يخف الألم.
ونقل موقع 20 minutos، عن دراسة قام بها متخصصون في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، أنه ينصح كذلك بتجنب تناول الحمضيات ومشتقات الحليب والكوفين، والمشروبات الروحية، وكذلك المشروبات الغازية، والطعام المحتوي على طماطم.
يحث الأطباء أيضا على عدم تناول أي دواء، قبل استشارة أخصائي وإجراء تشخيص دقيق.
ولتخفيف آلام المعدة، ينصح المختصون بزيادة كمية السوائل المستهلكة، وخاصة الماء وكذلك الأطعمة الغنية بالألياف، وخاصة الخضار والفواكه.
وكمسكن طبيعي، ينصح الخبراء بتناول مشروب البابونج الذي يساعد على الاسترخاء.
تابع
الأكثر قراءة
الدولار في السوق الموازية يواصل ارتفاعه بشكلٍ "هستيري"
Lebanon 24
الدولار في السوق الموازية يواصل ارتفاعه بشكلٍ "هستيري"
16:00 | 2021-03-13
13/03/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق الموازية تغلي.. ارتفاع سريع بتسعيرة الدولار فكم بلغ؟
Lebanon 24
السوق الموازية تغلي.. ارتفاع سريع بتسعيرة الدولار فكم بلغ؟
11:22 | 2021-03-13
13/03/2021 11:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسد يصدر عفوا عاما.. وهؤلاء المستفيدون
Lebanon 24
الأسد يصدر عفوا عاما.. وهؤلاء المستفيدون
11:45 | 2021-03-13
13/03/2021 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان توضيحي من بنك عوده.. هذا مضمونه
Lebanon 24
بيان توضيحي من بنك عوده.. هذا مضمونه
14:07 | 2021-03-13
13/03/2021 02:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاشتباه به في بشارة الخوري..قوى الأمن توقفه وتكشف ما يقوم به!
Lebanon 24
بعد الاشتباه به في بشارة الخوري..قوى الأمن توقفه وتكشف ما يقوم به!
14:22 | 2021-03-13
13/03/2021 02:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:00 | 2021-03-14
"ثورة" في تشخيص السرطان.. والسر في "حبة صغيرة"!
23:00 | 2021-03-13
كيف تصدر الإرشادات الخاصة بكورونا؟.. الصحة العالمية تجيب
21:00 | 2021-03-13
كيفية إنقاص الوزن بعد الإصابة بفيروس كورونا دون الإضرار بصحتك
18:00 | 2021-03-13
متى يجب تناول الفيتامينات؟ طبيبة تحسمها!
15:00 | 2021-03-13
"ثورة علمية" في تشخيص السرطان.. والسر في "حبة صغيرة"
12:00 | 2021-03-13
كل عين بلون.. إليكم الحقيقة العلمية وراء الظاهرة النادرة
فيديو
رئيس ينجو وزوجته بأعجوبة بعد رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين (فيديو)
Lebanon 24
رئيس ينجو وزوجته بأعجوبة بعد رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين (فيديو)
09:30 | 2021-03-14
14/03/2021 11:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على الطفلين المفقودين في البداوي.. كانا في صندوق السيارة (فيديو)
Lebanon 24
العثور على الطفلين المفقودين في البداوي.. كانا في صندوق السيارة (فيديو)
13:15 | 2021-03-13
14/03/2021 11:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة رملية تجتاح المناطق الشرقية في السعودية.. شاهدوا جنون الطقس (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة رملية تجتاح المناطق الشرقية في السعودية.. شاهدوا جنون الطقس (فيديو)
11:30 | 2021-03-13
14/03/2021 11:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact