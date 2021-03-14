صحة

عالمة فيروسات تكشف السر..النساء أكثر قدرة على مواجهة كورونا

Lebanon 24
14-03-2021 | 21:00
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لماذا يعد الرجال أكثر عرضة للخطر من النساء عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″؟ وهل هناك علاقة لجهاز المناعة؟ الجواب تقدمه عالمة فيروسات ألمانية.
 
وأوضحت عالمة الفيروسات الألمانية زاندرا تسيزيك، خلال "بودكاست" تقدمه "إذاعة شمال ألمانيا" (NDR)، الأسباب التي تجعل إصابة الرجال بفيروس كورونا تأخذ مسارا أكثر خطورة، مقارنة بالنساء، وذلك بحسب تقرير نشرته دويتشه فيله.

وكما أوضح العديد من خبراء الفيروسات منذ مدة طويلة، يٌصاب الرجال والنساء بفيروس كورونا بنفس المعدل تقريبا. ومع ذلك، لوحظ التالي:

-الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 بشكل أكثر خطورة، مقارنة بالنساء.
-الرجال أكثر عرضة للوفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد ـ 19 أكثر من النساء، كما بينت العديد من الإحصائيات والدراسات.
 
عالمة الفيروسات الألمانية زاندرا تسيزيك شرحت سبب حدوث ذلك، اعتمادا على تحليل نُشر في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" (Nature Communications). وتقول تسيزيك "في ألمانيا، تجاوز عدد الرجال الذين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا ضعف عدد النساء في الفئة العمرية بين 40 و69 عاما".

وفيات أعلى
وبحسب التحليل المنشور في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، فإن نسبة الوفيات جراء كورونا لدى الرجال مقارنة بالنساء أعلى بنسبة الثلث إلى الثلثين، كما أن احتمال وجوب دخول المستشفى بعد الإصابة بفيروس كورونا أعلى بنسبة 20% لدى الرجال.

وترجح عالمة الفيروسات الألمانية ذلك، إلى أن الرجال أكثر عرضة لعوامل الخطر المسببة للمرض. وتقول تسيزيك "استنادا إلى الإحصائيات، فإن الرجال يدخنون أكثر من النساء، كما أن الرجال يستهلكون كميات أكبر من المشروبات الكحولية مقارنة بالنساء"، مؤكدة أن التدخين واستهلاك المشروبات الكحولية من أبرز عوامل الخطر المسببة للأمراض.

وتابعت تسيزيك موضحة أن "النساء يمتلكن جهازا مناعيا أفضل بسبب عوامل وراثية وهرمونية"، وهو ما يجعل لدى النساء استجابات مناعية أقوى للعدوى الفيروسية.
المصدر: الجزيرة
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