صحة

خطاب عون قطع قنوات التواصل

Lebanon 24
15-03-2021 | 00:07
A-
A+
Doc-P-803054-637513637014397811.jpeg
Doc-P-803054-637513637014397811.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدّى الخطاب الصادم لقائدالجيش إلى قطع قنوات التواصل مع مرجع كبير، الذي إعتبر مضمون الخطاب بمثابة خطوة تمهيدية على طريق رئاسة الجمهورية، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
محتجون يقطعون الاوتوستراد بالقرب من مقام النبي ساري في عدلون
lebanon 24
15/03/2021 00:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون يقطعون طريق البداوي
lebanon 24
15/03/2021 00:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجديد: محتجون يقطعون الطريق الدولي في محيط الجامعة الامريكية غربي بعلبك بالعوائق والحجارة والسيارات
lebanon 24
15/03/2021 00:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عهد عون انتهى والعماد يخوضها على طريقته
lebanon 24
15/03/2021 00:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24

عون

مرجع

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2021-03-14
23:00 | 2021-03-14
21:00 | 2021-03-14
18:00 | 2021-03-14
16:51 | 2021-03-14
15:00 | 2021-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website