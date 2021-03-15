18
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
"أسترازينيكا" والجلطات.. معلومات هامة لمن يفكر بأخذ اللقاح
Lebanon 24
15-03-2021
|
06:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الشرق الأوسط": "أجاب سام فاضيلي، أحد كتاب الرأي في «بلومبرغ» والذي يكتب في صناعة الأدوية أيضاً في قسم «بلومبرغ إنتليجنس»، عن الأسئلة بعد تعليق الدنمارك والنرويج استخدام بعض أو كل لقاحات «كوفيد 19» الذي طورته شركة «أسترازينيكا بي إل سي» بالتعاون مع جامعة أكسفورد وسط مخاوف من مخاطر حدوث جلطات الدم.
يأتي ذلك في أعقاب تعليق مؤقت للحقنة في دول أوروبية أخرى بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة، بالإضافة إلى أسئلة حول كيفية إجراء تجارب لقاح شركة «أسترا أوكسفورد» لبيان فعاليته مقارنة باللقاحات الأخرى، وها قد قمنا بتحرير المحادثة وتنقيحها.
تبدو الآثار الجانبية للقاح -مثل جلطات الدم- خطيرة، لكن هذا لم يكن مشكلة في المملكة المتحدة حيث جرى إعطاء الملايين من لقاحات «أسترا» من دون وقوع حوادث، فهل مسؤولو الصحة مبالغون في الحذر؟
لا أعتقد أنك يجب أن تكون شديد الحذر، ولكن يجب مراعاة التوازن. يعد هذا جهداً ضخماً للتطعيم، وعليك توخي الحذر وتقييم أي خطر محتمل، ولكن بطريقة محسوبة، ومن المؤسف أن يحدث ذلك مع لقاح «أسترا».
ولذلك فقد وجدت السلطات الصحية نفسها عالقة بين المطرقة والسندان: فإذا لم يتخذوا إجراءات احترازية، وكانت هناك علاقة ولو بسيطة بين الأعراض والعقار، فإنهم يعرضون الناس للخطر، وإذا اتخذوا احتياطات، فإن ذلك سيزيد من الشك في اللقاح. والطريقة الصحيحة للقيام بذلك، رغم كل هذا، هي التواصل مع منظمي الأدوية في المملكة المتحدة وغيرها أولاً وسؤالهم عما إذا كانوا قد لاحظوا أي علامات على ملايين الأشخاص الذين تم تطعيمهم.
نحن بحاجة إلى نظام مراقبة منسق هنا، والذي للأسف لا يبدو أن هذا يجري في الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى أنه حتى مع موافقة الجهات التنظيمية، فإن بعض دول الاتحاد الأوروبي قد سارت في طريقها الخاص وعلقت اللقاحات مؤقتاً". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
انفجار قوي قرب منزل جميل السيد.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
انفجار قوي قرب منزل جميل السيد.. إليكم التفاصيل
20:32 | 2021-03-14
14/03/2021 08:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل "التحليق" عالياً.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل "التحليق" عالياً.. إليكم سعره مساء اليوم
21:55 | 2021-03-14
14/03/2021 09:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون يقتحمون فندقاً في غزير!
Lebanon 24
مسلحون يقتحمون فندقاً في غزير!
20:58 | 2021-03-14
14/03/2021 08:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عهد عون انتهى والعماد يخوضها على طريقته
Lebanon 24
عهد عون انتهى والعماد يخوضها على طريقته
12:00 | 2021-03-14
14/03/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارلا حداد: لهذا السبب غادرت الـmtv و "هني جن جنونن"
Lebanon 24
كارلا حداد: لهذا السبب غادرت الـmtv و "هني جن جنونن"
15:30 | 2021-03-14
14/03/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:00 | 2021-03-15
ظنت أنها تجهض.. لكن المفاجأة كانت أكثر خطورة!
23:00 | 2021-03-14
كورونا قد يفقدك الاحساس بالسيطرة...اليك التفاصيل
23:00 | 2021-03-14
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول السبانخ يومياً
21:00 | 2021-03-14
عالمة فيروسات تكشف السر..النساء أكثر قدرة على مواجهة كورونا
18:00 | 2021-03-14
تحديد 7 فيروسات يمكن أن تسبب السرطان.. ما هي؟
16:51 | 2021-03-14
مرة جديدة... الخفافيش تهدد البشرية
فيديو
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
23:00 | 2021-03-14
15/03/2021 09:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"شكله غريب".. امرأة توثّق ظهور الطائر "الشبح"! (فيديو)
Lebanon 24
"شكله غريب".. امرأة توثّق ظهور الطائر "الشبح"! (فيديو)
21:00 | 2021-03-14
15/03/2021 09:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس ينجو وزوجته بأعجوبة بعد رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين (فيديو)
Lebanon 24
رئيس ينجو وزوجته بأعجوبة بعد رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين (فيديو)
09:30 | 2021-03-14
15/03/2021 09:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact