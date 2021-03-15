جانب إيجابي لكورونا.. الفيروس أخَّر تفشي هذا المرض

17
o
بيروت
21
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
جانب إيجابي لكورونا.. الفيروس أخَّر تفشي هذا المرض
Lebanon 24
15-03-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عام 2020 كان مليئا بالأحداث السيئة التي نجمت عن أزمة كورونا، لكن هذا الفصل المظلم من تاريخ البشرية حمل أيضا مفاجأة صحية سارة يعود الفضل فيها للفيروس رغم كل المآسي التي تسبب فيها.
وتشير دراسة أميركية جديدة إلى أن مرضا يسمى التهاب النخاع الرخو الحاد (AFM)، وهو مرض عصبي خطير، لم ينتشر في 2020 على عكس ما كان متوقعا.
وهذا المرض الشبيه بشلل الأطفال، يصيب الأطفال بشكل رئيسي، ويسبب ضعفا في العضلات، وفي بعض الحالات، يؤدي إلى الشلل الدائم وربما الوفاة.
وظل هذا المرض نادرا لعقود من الزمان، لكنه بدأ في الانتشار، خلال السنوات الأخيرة، مع انتشار فيروس مرتبط به يسمى "EV-D68"، وأصبحت هناك حالة تفش تحدث كل عامين، وكان متوقعا أن تقع الموجة، عام 2020، بحسب البحث الذي قاده خبير الأمراض المعدية، سانغ وو بارك، في جامعة برينستون الأميركية.
ونظرا لأن الظروف الوبائية، العام الماضي، لم تكن عادية، خاصة في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا من الفيروس، تراجعت الحالات، وذلك بسبب سياسات التباعد والحجر الصحي والعزل والإغلاق، التي أدت إلى تراجع ليس فقط حالات كورونا ولكن أيضا هذا المرض العصبي.
وتشير أرقام مؤلفي الدراسة إلى أنه كانت هناك 153 حالة في 2016، و238 حالة في 2018، لكن تم تسجيل 31 فقط في 2020.
وجاء في البحث: "يشير تحليلنا الأولي إلى أن الاستجابة لوباء كوفيد-19، ربما أثرت على ديناميكيات تفشي EV-D68".
المصدر:
الحرة
تابع
الأكثر قراءة
إنقلاب سيارة إعلامي لبناني شهير قبل تصوير حلقته (فيديو)
Lebanon 24
إنقلاب سيارة إعلامي لبناني شهير قبل تصوير حلقته (فيديو)
13:45 | 2021-03-15
15/03/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل "التحليق" عالياً.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل "التحليق" عالياً.. إليكم سعره مساء اليوم
21:55 | 2021-03-14
14/03/2021 09:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق الموازية تشتعل.. الدولار على عتبة الـ 13 ألف!؟
Lebanon 24
السوق الموازية تشتعل.. الدولار على عتبة الـ 13 ألف!؟
11:14 | 2021-03-15
15/03/2021 11:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد إبنة الوزير علي حسن خليل يثير ضجة واسعة.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد إبنة الوزير علي حسن خليل يثير ضجة واسعة.. ما حقيقته؟
07:06 | 2021-03-15
15/03/2021 07:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
المصارف تفرض خوّات وهذه تفاصيلها.. فانتبهوا
Lebanon 24
المصارف تفرض خوّات وهذه تفاصيلها.. فانتبهوا
06:09 | 2021-03-15
15/03/2021 06:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
21:00 | 2021-03-15
تسبب تشوهات ونقص الحيوانات المنوية.. تحذيرات من أواني الألمنيوم
18:00 | 2021-03-15
زيت الزيتون قد يساعدك في تخفيف مشاكل القلب
12:00 | 2021-03-15
أطعمة تحفز الدماغ على إفراز هرمون السعادة.. استهلكوها
09:00 | 2021-03-15
ظنت أنها تجهض.. لكن المفاجأة كانت أكثر خطورة!
06:12 | 2021-03-15
"أسترازينيكا" والجلطات.. معلومات هامة لمن يفكر بأخذ اللقاح
23:00 | 2021-03-14
كورونا قد يفقدك الاحساس بالسيطرة...اليك التفاصيل
فيديو
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
21:00 | 2021-03-15
15/03/2021 21:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
21:00 | 2021-03-15
15/03/2021 21:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
23:00 | 2021-03-14
15/03/2021 21:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact