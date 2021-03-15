زيت الزيتون قد يساعدك في تخفيف مشاكل القلب

من المعروف أن استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز له فوائد صحية عظيمة، ولكن ما لا يعرفه الكثير من الناس هو الكمية التي ينصح باستهلاكها يوميا، من أجل أقصى استفادة من هذه الخواص الغذائية.
ويقول الكاتب كريستيان فاسكيز في تقرير نشرته صحيفة "الدياريو" الإسبانية، إن زيت الزيتون معروف بأنه واحد من المكونات الأساسية للحمية الغذائية والأطباق الرائجة في بلدان البحر الأبيض المتوسط. وقد أجريت العديد من الدراسات العلمية التي بينت الفوائد الصحية الكثيرة لهذا المنتج.
ولكن أغلب من يقبلون على استهلاك زيت الزيتون ويعرفون فوائده، لا يعرفون الكميات التي ينصح بتناولها كل يوم من أجل تحقيق أفضل استفادة.
وأشار الكاتب إلى أن واحدة من أهم الأعمال التي أنجزت للإجابة على كل هذه الأسئلة، هي دراسة أجرتها مجموعة كبيرة من الخبراء، في إطار مبادرة "بريديميد" PREDIMED study المخصصة لتقييم الأثار طويلة المدى للحمية الغذائية المتوسطية على صحة القلب والشرايين.
وهذه الدراسة ساهم فيها العديد من المستشفيات والجامعات من إسبانيا ومن دول أخرى، وشارك فيها أيضا أكثر من 7400 شخص.
وقد تم نشر نتائج هذا البحث في مجلة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين New england journal of medicine، وتوصل العلماء في نهايتها إلى أن الحمية المتوسطية مع إضافة زيت الزيتون البكر ترتبط بانخفاض مشاكل القلب والشرايين، حتى لدى الناس الذين يواجهون خطرا أكبر للإصابة بها.
والحمية المتوسطية هي نظام غذائي شائع في دول تقع على حوض البحر الأبيض المتوسط مثل إيطاليا وإسبانيا، وتعتمد على أغذية صحية مثل البقول وزيت الزيتون، وتشمل أغذية نباتية بشكل أساسي، مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقول والمكسرات، وتناول خمس حصص على الأقل يوميا من الخضار والفواكه، وتناول الأرز والمعكرونة الكاملة، واستخدام الزيوت الصحية، مثل زيت الزيتون، عوضا عن الزبدة والشحوم الحيوانية.
ما عدد ملاعق زيت الزيتون المنصوح بها يوميا؟