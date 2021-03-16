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صحة
حساء العظام ينقص وزنك 10 كغ خلال 10 أيام
Lebanon 24
16-03-2021
|
06:00
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نصح دكتور جوش أكس، مؤلف كتاب "حمية الكيتو والعلاجات القديمة" الجديد: "إضافة 3 حصص من حساء العظام يوميا إلى قائمة طعامك، لإنقاذ الوزن بشكل مذهل خلال فترة وجيزة".
نقل موقع "womansworld" عن أكس قوله بأن "حساء العظام غني بأشكال متعددة من الكولاجين سهل الامتصاص، والأحماض الأمينية الأساسية الأخرى والعديد من المركبات العلاجية المفقودة من النظام الغذائي اليوم".
وتشير خبيرة الصحة الطبيبة آمي مايرز، إلى أن "الكولاجين يعزز آليات التحكم في الوزن الرئيسية في الخلايا، مما يساعد على تحويل أجسادنا إلى آلات لحرق الدهون"، وتشير الدراسات إلى أن التجاعيد والمناعة ومشاكل الجهاز الهضمي المزمنة وآلام المفاصل وغير ذلك كلها تتحسن بشكل كبير بتناول حساء العظام.
وأفاد عدد كبير ممن جربوا تناول حساء العظام بأنهم فقدوا 21 رطلا (أي نحو 10 كغ) خلال 10 أيام.
يشار إلى أن حساء العظام مشابه للحساء العادي، ولكن بنكهة أكبر، ولتحضيرها عليك احضار عظام الأبقار او الدجاج وتحميصها أولاً في الفرن ثم وضعها في إناء مضاف إليه الكرفس والجزر والخضراوات المفضلة لديك والتوابل، وفي النهاية أضف الماء واطهي الوصفة لمدة تصل إلى 48 ساعة لاستخراج كل جزء منها.
ينتج عن وقت الطهي الطويل سائل مخملي يحتوي الكوب الواحد منه على 50 سعرًا حراريًا، ومليء بـ 14 غرامًا من الكولاجين، و 18 جراماً من الأحماض الأمينية، وعشرات من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم ومركبات مثل الجلوكوزامين وشوندروتن.
وللحصول على أفضل النتائج، يدعو الدكتور جوش إلى نظام غذائي مليء بالمغذيات مع حصة واحدة إلى 3 حصص يومية من حساء العظام.
المصدر: سبوتنيك
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