15
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
أطباء: فقدان حاسة الشم يحمي الجسم من "عاصفة السيتوكين"
Lebanon 24
15-03-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال علماء إسبانيون، إن فقدان حاسة الشم هو من الأعراض الجيدة لمرض "كوفيد-19".
فقد أجرى علماء من جامعة كمبلوتنسي في مدريد ومتخصصون من مستشفى سان كارلوس السريري دراسة شارك فيها 5868 مريضًا بـ"كوفيد-19".
وخلص الخبراء إلى أن فقدان حاسة الشم يشير إلى زيادة فرص المريض في مرور المرض بشكل أسرع وأسهل، بحسب ما نقلته صحيفة "20 مينوتوس" المحلية.
ووفقًا لهم، فإن هذه الحالة هي علامة على استجابة مناعية قوية، تقلل من خطر الإصابة بعاصفة السيتوكين وهو رد فعل مناعي خارج عن السيطرة يتمثل في تدفق الخلايا المناعية على الرئتين ومهاجمتها، بدلا من أن توفر الحماية لها.
وقال رئيس قسم الأمراض العصبية في مستشفى سان كارلوس الأستاذ، جيسوس بورتا إتيسام: "النتائج التي تم الحصول عليها ذات أهمية كبيرة، حيث يمكن أن تساعد في إجراء تقييم أولي لحالة المريض، وكذلك تحديد أنماط حدوث وتطور الحالات المرضية التي يسببها المرض".
بالإضافة إلى ذلك، وجد العلماء أن ضعف أو فقدان حاسة الشم والذوق أكثر شيوعًا لدى النساء (12.41٪ مقابل 8.67٪ لدى الرجال)، وكذلك لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا والمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأعصاب والسرطان.
ووفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، هناك 119.2 مليون مصاب في العالم، ووفقًا لتقديرات جامعة جونز هوبكنز، تجاوز عدد الإصابات 119.8 مليون، كما توفي أكثر من 2.6 مليون شخص.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة
إنقلاب سيارة إعلامي لبناني شهير قبل تصوير حلقته (فيديو)
Lebanon 24
إنقلاب سيارة إعلامي لبناني شهير قبل تصوير حلقته (فيديو)
13:45 | 2021-03-15
15/03/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستدخل القفص الذهبي في العام 2021
Lebanon 24
هذه الأبراج ستدخل القفص الذهبي في العام 2021
09:00 | 2021-03-15
15/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق الموازية تشتعل.. الدولار على عتبة الـ 13 ألف!؟
Lebanon 24
السوق الموازية تشتعل.. الدولار على عتبة الـ 13 ألف!؟
11:14 | 2021-03-15
15/03/2021 11:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد إبنة الوزير علي حسن خليل يثير ضجة واسعة.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد إبنة الوزير علي حسن خليل يثير ضجة واسعة.. ما حقيقته؟
07:06 | 2021-03-15
15/03/2021 07:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا... كم بلغ سعر كيلو الارّز؟ (صورة)
Lebanon 24
لن تصدقوا... كم بلغ سعر كيلو الارّز؟ (صورة)
16:47 | 2021-03-15
15/03/2021 04:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
21:00 | 2021-03-15
تسبب تشوهات ونقص الحيوانات المنوية.. تحذيرات من أواني الألمنيوم
18:00 | 2021-03-15
زيت الزيتون قد يساعدك في تخفيف مشاكل القلب
15:00 | 2021-03-15
جانب إيجابي لكورونا.. الفيروس أخَّر تفشي هذا المرض
12:00 | 2021-03-15
أطعمة تحفز الدماغ على إفراز هرمون السعادة.. استهلكوها
09:00 | 2021-03-15
ظنت أنها تجهض.. لكن المفاجأة كانت أكثر خطورة!
06:12 | 2021-03-15
"أسترازينيكا" والجلطات.. معلومات هامة لمن يفكر بأخذ اللقاح
فيديو
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
21:00 | 2021-03-15
16/03/2021 05:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
21:00 | 2021-03-15
16/03/2021 05:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
23:00 | 2021-03-14
16/03/2021 05:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact