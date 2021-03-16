صحة

هل يعيش المتفائلون عمرا أطول؟

Lebanon 24
16-03-2021 | 21:00
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تشير دراسات إلى أن التفاؤل يساعد الناس على العيش حتى عمر 85 عامًا على الأقل.

وتتضمن مشاعر التفاؤل الأمل في حدوث أشياء جيدة، ويظهر بحث جديد مرة أخرى أن الاقتناع بوجود جانب مشرق للحياة هو مفتاح صالح لحياة أطول.

ووفقا لموقع "ميديك فوريوم"، ذكرت كلية الطب بجامعة بوسطن في أحد أبحاثها أنه "يرتبط الموقف العقلي الإيجابي بطول العمر الاستثنائي، والذي يُعرّف بأنه الحياة لأكثر من 85 عامًا".

كما قام الباحثون بتحليل بيانات من 69744 امرأة و1429 رجلاً على مدى 10 سنوات من الملاحظة لدى النساء وأكثر من 30 عامًا من الملاحظة لدى الرجال.  

وعند الحديث عن المشاركين في الدراسة، لاحظ الخبراء أن الأشخاص الذين لديهم أعلى معدلات تفاؤل كانوا أكثر عرضة بنسبة 70 % للعيش حتى 85 عامًا مقارنة بممثلي المجموعة الأقل تفاؤلاً.

كما أوضحت الدكتورة لورا كوبزانسكي، المؤلفة المشاركة في الدراسة، أن ملاحظات الأشخاص تظهر أن المتفائلين أكثر قدرة على إدارة المشاعر، والسلوك في الحياة اليومية، مما يجعلهم أكثر فاعلية في التعامل مع التوتر من أقرانهم الكئيبين. هم أيضا أكثر عرضة لاتباع العادات الصحية، وهناك عدد أقل من المدخنين بينهم. هذه المشاعر الإيجابية التي يميل المتفائلون إلى تجربتها، بشكل عام، لها تأثير مفيد على الصحة ووظيفة المناعة.

ولا يزال يتعين استكشاف سبب أهمية التفاؤل، ولكن العلاقة بينه وبين الصحة الجيدة أصبحت واضحة بشكل كبير.
المصدر: سبوتنيك
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