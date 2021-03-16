صحة

الألم بالقرب من لوح الكتف الأيمن قد يكون علامة على أحد أنوع السرطان

Lebanon 24
16-03-2021 | 23:00
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لا تظهر أعراض سرطان الكبد في الغالب إلا في المراحل المتأخرة من المرض، ولكن في بعض الأحيان قد تظهر أعراض مبكرة يمكن أن تساعد في علاج أكثر نجاعة.

ويعد الألم في البطن من الأعراض المعروفة للمرض، وفقا لجمعية السرطان الأميركية، ولكن يمكن أن ينجر عن سرطان الكبد ألم بالقرب من لوح الكتف الأيمن، وهو أحد أكثر الأعراض شيوعا.

ويمكن أن يؤدي الورم إلى تهيج الأعصاب التي تخبر الدماغ أن الألم يأتي من الكتف، عندما يكون في الواقع قادما من الكبد.

وعادة ما يشعر المريض بالألم في الكتف الأيمن، على الرغم من أنه قد يحدث في كلا الجانبين.

وقد يمتد الألم أيضا إلى الظهر. وتشمل الأعراض الأخرى لسرطان الكبد وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، التالي:

-تحول لون الجلد أو بياض العين إلى اللون الأصفر (اليرقان). وقد يكون لدى المريض أيضا حكة في الجلد وبول أغمق وبراز شاحب أكثر من المعتاد.

-فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة ذلك.

-الشعور بشكل عام بالتوعك أو ظهور أعراض مثل الإنفلونزا.

ويمكن أن تؤثر الأعراض الأخرى على عملية الهضم، مثل:

- الشعور بالمرض

- أعراض عسر الهضم، مثل الشعور بالشبع بسرعة كبيرة عند تناول الطعام

- بطن منتفخ للغاية مرتبط بوقت تناول الطعام

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): "هذه الأعراض شائعة جدا ويمكن أن تنتج عن العديد من الحالات المختلفة. إن وجودهم لا يعني بالتأكيد أنك مصاب بسرطان الكبد. لكن من المهم زيارة طبيب عام".

وأضافت الهيئة: "هذا لأنه إذا كانت ناجمة عن السرطان، فإن العثور عليها مبكرا يجعلها أكثر قابلية للعلاج".

ولا يكون سبب الإصابة بسرطان الكبد واضحا دائما، ولكن وُجد أن بعض الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به هم:

- أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما

- الرجال

- الأشخاص المصابون بحالات طبية معينة، مثل التهاب الكبد وتليف الكبد وحصى المرارة والسكري وطفيلي في الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية

- التاريخ العائلي (إذا كان لدى المريض أخ أو أخت أو والد مصاب بسرطان الكبد)

ويمكن تقليل احتمال الإصابة بسرطان الكبد عن طريق:

- محاولة إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن

- ارتداء الملابس والأقنعة الواقية إذا كنت تعمل في وظيفة تتعرض فيها لمواد كيميائية ضارة

- محاولة التقليل من الكحول

- محاولة الإقلاع عن التدخين
المصدر: روسيا اليوم
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