أنجبت طفلتها بعد تلقي لقاح كورونا.. وهذه حالة الرضيعة

أبلغت مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية عن أول حالة ولادة لرضيعة بأجسام مضادة لمرض كوفيد-19 بعد تلقي الأم لقاحا قبل عدة أسابيع من الولادة، حسبما نقل موقع صحيفة "ذا هيل".وكتب اثنان من أطباء الأطفال في مدينة بوكا راتون بولاية فلوريدا تقريرا مفصلا عن الحالة، هذا الشهر.وقال التقرير إن إحدى العاملات في الخطوط الأمامية بالرعاية الصحية والتي كانت حاملا في الأسبوع الـ36 تلقت جرعتها الأولى من لقاح موديرنا في يناير الماضي، وأنجبت رضيعتها سليمة بعد ثلاثة أسابيع.وحصل الأطباء على عينة دم من الحبل السري للطفلة للبحث عن الأجسام المضادة لتحديد ما إذا كانت قد تم نقلها من الأم إلى الطفل، الأمر الذي يحدث مع اللقاحات الأخرى التي يتم إعطاؤها أثناء الحمل أيضا.وتشير الأبحاث إلى أن المرأة تلقت الجرعة الثانية بعد الولادة وفقا لجدول التطعيم الذي يفصل بين الجرعتين 28 يوما.وخلص التقرير إلى أنها "أول حالة معروفة لرضيعة مولودة بأجسام مضادة لمرض كوفيد-19، يمكن اكتشافها في دم الحبل السري بعد تلقيح الأم".ونقل موقع "ذا هيل" عن تشاد رودنيك، الطبيب المشارك في التقرير، قوله: "هذه حالة من بين الآلاف من الأطفال المولودين لأمهات سيتم تطعيمهن خلال الأشهر العديدة المقبلة".وأشار الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد كيف يمكن أن توفر لقاحات كورونا للأمهات بعض الحماية للرضع من الفيروس.