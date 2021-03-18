صحة

هذه هي كمية الجبنة التي يمكن تناولها يومياً من دون ضرر

Lebanon 24
18-03-2021 | 07:32
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الكثيرون يحبون تناول الجبنة يومياً، فهي تمدّ الجسم بالكثير من المغذيات الأساسية، لأنها تحتوي على الفيتامينات A وD وB12. كما أنها مصدر مهم للمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والزنك والمغنيزيوم، وتوفّر للجسم البروتينات والأحماض الأمينية التي يحتاج إليها.

 

لكن يجب الحذر، لأن المبالغة في تناول الجبنة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم. ولهذا من الضروري ألا تكون الجبنة العنصر الأساسي على المائدة، ومن المهم التركيز على أصناف أخرى مثل الخضار والفواكه والبيض والبقوليات وغيرها.

 

وفي هذا السياق، يرى الخبراء أن من الأفضل أن تُراوح الكمية المستهلكة منها يومياً بين 40 و50 غراماً. لكن يمكن تناول 100 غرام من تلك قليلة أو خفيفة الدسم.

 

ونبّه الخبراء من خطورة المبالغة في أكل أنواع الجبنة المصنّعة، أي تلك القابلة للذوبان. كما أشاروا إلى أن بعض أنواعها يحتوي على نسبة عالية من الملح، وذكروا منها الروكفور والبرميزان والإيدام والكاممبير.

المصدر: لها
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