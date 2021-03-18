جل الاستحمام قد يكون مضرّاً بالصحة... انتبهوا لهذه الأنواع

الكثير من الأشخاص يستخدمون جل الاستحمام في الصباح والمساء. لكن يبدو أنه يجب الحذر في هذا الاتجاه، فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن العديد من أنواعه تحتوي على مكونات يمكن أن تلحق الضرر بالصحة بحسب ما أشارى إليه تقرير لموقع OhMyMag الفرنسي.

وذكر التقرير أن من بين هذه المكونات تلك التي يمكن أن تسبب اضطراباً في عمل الغدة الدرقية وتلك التي قد تؤدي إلى الحساسية وأخرى أشد ضرراً. ولفت إلى أن اللائحة لم تكتمل بعد وأن الأمر ما زال يحتاج إلى المزيد من البحث.

وأشار إلى أنه من الأفضل من أجل تجنب حصول أي مضاعفات جانبية نتيجة استخدام هذه المنتجات اختيار تلك التي تحتوي على أكبر قدر ممكن من المكونات الطبيعية. كما نصح الخبراء بضرورة توخي الاعتدال أثناء استعمالها.