صحة

جل الاستحمام قد يكون مضرّاً بالصحة... انتبهوا لهذه الأنواع

Lebanon 24
18-03-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-804270-637516498660795137.jpg
Doc-P-804270-637516498660795137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

الكثير من الأشخاص يستخدمون جل الاستحمام في الصباح والمساء. لكن يبدو أنه يجب الحذر في هذا الاتجاه، فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن العديد من أنواعه تحتوي على مكونات يمكن أن تلحق الضرر بالصحة بحسب ما أشارى إليه تقرير لموقع OhMyMag الفرنسي.

 

وذكر التقرير أن من بين هذه المكونات تلك التي يمكن أن تسبب اضطراباً في عمل الغدة الدرقية وتلك التي قد تؤدي إلى الحساسية وأخرى أشد ضرراً. ولفت إلى أن اللائحة لم تكتمل بعد وأن الأمر ما زال يحتاج إلى المزيد من البحث.

 

وأشار إلى أنه من الأفضل من أجل تجنب حصول أي مضاعفات جانبية نتيجة استخدام هذه المنتجات اختيار تلك التي تحتوي على أكبر قدر ممكن من المكونات الطبيعية. كما نصح الخبراء بضرورة توخي الاعتدال أثناء استعمالها.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2021-03-18
13:00 | 2021-03-18
11:27 | 2021-03-18
07:32 | 2021-03-18
06:00 | 2021-03-18
23:00 | 2021-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website