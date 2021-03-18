صحة

علاقة الطقس بكورونا.. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحسم الجدل

Lebanon 24
18-03-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-804340-637516631752939925.jpg
Doc-P-804340-637516631752939925.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توصلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى استنتاج مفاده أن الظروف الجوية ليس لها تأثير حاسم على انتقال الفيروس التاجي.

وأفادت هذه المنظمة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في تقرير نشر الخميس بأنه لا يوجد حتى الآن دليل على أن "تأثيرات مباشرة للأحوال الجوية على الفيروس تسهم بشكل كبير في التأثير على مستوى انتقاله في الظروف الحقيقية في العالم".

وقال التقرير إن حقيقة كون أمراض الجهاز التنفسي غالبا ما تكون موسمية، خاصة في المناخات المعتدلة "عززت التوقعات بأن كوفيد - 19 سيكون موسميا إلى حد كبير". ومع ذلك كما اتضح في عام 2020، اعتمدت ديناميكيات انتشار المرض على التدابير التي اتخذتها الحكومات، أكثر من اعتمادها على عوامل الأحوال الجوية.

وخلص الخبراء الدوليون كذلك إلى عدم وجود دليل مباشر حاليا يؤكد تأثير تلوث الهواء على قدرة الفيروس التاجي المستجد على الحياة.

وترى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ارتفاع درجة الحرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في الربيع يجب ألا يكون سبباً لإضعاف الإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا.

وقال بن زيتشك، الرئيس المشارك لمجموعة الخبراء الذين أسهموا في إعداد هذا التقرير: "لقد رأينا في العام الأول للوباء أن موجات العدوى تتزايد خلال المواسم الأكثر دفئا، وليس هناك ما يشير إلى أن ذلك لن يحدث مرة أخرى هذا العام".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2021-03-18
13:00 | 2021-03-18
12:00 | 2021-03-18
11:27 | 2021-03-18
07:32 | 2021-03-18
06:00 | 2021-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website