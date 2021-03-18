5 علامات تحذيرية للسرطان.. لا تتجاهلها

أنواع السرطان كثيرة وأعراضه متنوعة، لكن كثيرين يتجاهلون هذه الأعراض التي قد تنذر بالإصابة بهذا المرض مع أن الفحوص المبكرة والمنتظمة تزيد فرص الشفاء.





1- السعال المستمر

يكون السعال عادة مصحوبًا بنزلة برد أو تأثير شبيه بالإنفلونزا ولا داعي للقلق في البداية، غير أنه على أي شخص يعاني السعال المستمر الخضوع لفحص أكثر دقة، كما تشرح تيريز بارثولوميو من مركز الوقاية من السرطان، "في معظم الأحيان، السعال لا يعني السرطان، لكنه ينبغي فحص السعال المستمر لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون ذلك علامة على سرطان الرئة".



2- الحموضة المعوية المستمرة

ويمكن أن يكون للحموضة المعوية عدد من الأسباب، منها الإجهاد المفرط أو اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الدسم والسكر. فإذا ظهرت الأعراض من حين إلى آخر فقط ، فلا داعي للقلق، لكن حرقة المعدة المستمرة يمكن أن تكون مؤشرًا على الإصابة بسرطان الحلق والحنجرة. إليكم 5 أعراض لا ينبغي تجاهلها، وذلك وفقا لتقرير في الدويتشه فيله:1- السعال المستمريكون السعال عادة مصحوبًا بنزلة برد أو تأثير شبيه بالإنفلونزا ولا داعي للقلق في البداية، غير أنه على أي شخص يعاني السعال المستمر الخضوع لفحص أكثر دقة، كما تشرح تيريز بارثولوميو من مركز الوقاية من السرطان، "في معظم الأحيان، السعال لا يعني السرطان، لكنه ينبغي فحص السعال المستمر لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون ذلك علامة على سرطان الرئة".2- الحموضة المعوية المستمرةويمكن أن يكون للحموضة المعوية عدد من الأسباب، منها الإجهاد المفرط أو اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الدسم والسكر. فإذا ظهرت الأعراض من حين إلى آخر فقط ، فلا داعي للقلق، لكن حرقة المعدة المستمرة يمكن أن تكون مؤشرًا على الإصابة بسرطان الحلق والحنجرة.