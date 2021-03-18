16
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
5 علامات تحذيرية للسرطان.. لا تتجاهلها
Lebanon 24
18-03-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنواع السرطان كثيرة وأعراضه متنوعة، لكن كثيرين يتجاهلون هذه الأعراض التي قد تنذر بالإصابة بهذا المرض مع أن الفحوص المبكرة والمنتظمة تزيد فرص الشفاء.
إليكم 5 أعراض لا ينبغي تجاهلها، وذلك وفقا لتقرير في الدويتشه فيله:
1- السعال المستمر
يكون السعال عادة مصحوبًا بنزلة برد أو تأثير شبيه بالإنفلونزا ولا داعي للقلق في البداية، غير أنه على أي شخص يعاني السعال المستمر الخضوع لفحص أكثر دقة، كما تشرح تيريز بارثولوميو من مركز الوقاية من السرطان، "في معظم الأحيان، السعال لا يعني السرطان، لكنه ينبغي فحص السعال المستمر لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون ذلك علامة على سرطان الرئة".
2- الحموضة المعوية المستمرة
ويمكن أن يكون للحموضة المعوية عدد من الأسباب، منها الإجهاد المفرط أو اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الدسم والسكر. فإذا ظهرت الأعراض من حين إلى آخر فقط ، فلا داعي للقلق، لكن حرقة المعدة المستمرة يمكن أن تكون مؤشرًا على الإصابة بسرطان الحلق والحنجرة.
3- الحكة في الجلد
يُقلّل غالبًا من الخطر الذي يمكن أن تشكله الشامة، إذ يمكن أن تتطور إلى سرطان الجلد. وهناك علامات على ذلك منها حكة مستمرة أو حرقان في المنطقة المصابة. فإن لاحظ الشخص مثل هذه الأعراض، فيُنصح بزيارة طبيب الأمراض الجلدية.
4- الدم في البراز
ويمكن أن يكون للدم في البراز أسباب كثيرة ومعظمها يشير إلى حالات حميدة أكثر من السرطان، غير أن بعض الأسباب الرئيسة هي البواسير أو التمزقات الصغيرة في البطانة. ويوصي المتخصصون بضرورة إجراء فحص سنوي للبراز للأشخاص من عمر 50 عامًا فما فوق.
5- تورم الغدد الليمفاوية
ويمكن أن يكون تورم الغدد الليمفاوية غير المؤلمة مؤشرًا على الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، خاصة إذا استمر هذا التورم غير المؤلم مدة طويلة ولم يختف مرة أخرى؛ لذلك يوصى بإجراء فحص طبي.
ختاما يعد الطب اليوم بنسب شفاء عالية أو على الأقل سنوات مديدة خالية من الأعراض الجانبية بالنسبة لمعظم أنواع السرطانات، لكن الأهم هو الخضوع للفحوص المبكرة والمنتظمة عند ظهور الأعراض.
المصدر:
الجزيرة
تابع
الأكثر قراءة
بعد هبوطه المفاجئ مساء أمس.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد هبوطه المفاجئ مساء أمس.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
09:01 | 2021-03-18
18/03/2021 09:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لقاء عون-الحريري.. الدولار يسجل انخفاضاً كبيراً فكم بلغ؟
Lebanon 24
بعد لقاء عون-الحريري.. الدولار يسجل انخفاضاً كبيراً فكم بلغ؟
17:00 | 2021-03-18
18/03/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
6 مصارف في عين العاصفة
Lebanon 24
6 مصارف في عين العاصفة
10:05 | 2021-03-18
18/03/2021 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي القطبة المخفية في الكلمة الرئاسية التي فجرت سجال عون - الحريري
Lebanon 24
هذه هي القطبة المخفية في الكلمة الرئاسية التي فجرت سجال عون - الحريري
08:00 | 2021-03-18
18/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما دار في كواليس لقاء عون - الحريري
Lebanon 24
هذا ما دار في كواليس لقاء عون - الحريري
16:45 | 2021-03-18
18/03/2021 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2021-03-18
هذه أكثر الطرق فعالية لتعزيز منظومة المناعة..
18:00 | 2021-03-18
علاقة الطقس بكورونا.. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحسم الجدل
15:00 | 2021-03-18
ابدأ بها يومك... 7 فوائد صحية "مفاجئة" لشرب الماء الساخن صباحا
13:00 | 2021-03-18
طريقة لكشف كورونا.. أسرع من فحص الحرارة
12:00 | 2021-03-18
جل الاستحمام قد يكون مضرّاً بالصحة... انتبهوا لهذه الأنواع
11:27 | 2021-03-18
سلامة لقاح أسترازينيكا.. إعلان التقييم اليوم
فيديو
شركة "Kensington" تكشف عن منصّة بإمكانيات مميّزة لأجهزة "آيباد"! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Kensington" تكشف عن منصّة بإمكانيات مميّزة لأجهزة "آيباد"! (فيديو)
21:00 | 2021-03-18
19/03/2021 01:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي (فيديو)
Lebanon 24
زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي (فيديو)
14:00 | 2021-03-18
19/03/2021 01:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
21:00 | 2021-03-17
19/03/2021 01:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact