صحة

طريقة لكشف كورونا.. أسرع من فحص الحرارة

Lebanon 24
18-03-2021 | 13:00
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أثبتت الكلاب البوليسية التايلندية المدربة على اكتشاف فيروس كورونا في عرق الإنسان، أنها دقيقة بنسبة 95% تقريبا أثناء تدريباتها. ويمكن استخدامها للكشف عن الفيروس في غضون ثوان في الأماكن المزدحمة.

وشارك في هذا المشروع ستة كلاب من نوع لابرادور ريتريفر، لمدة ستة أشهر، وتضمّن الاختبار عرق مريض مصاب بالفيروس على عجلة دوارة مكونة من ستة أوعية معلبة.

ويُعد كلب لابرادور Labrador Retriever من أشهر أنواع الكلاب التي تمتلك مستوى ذكاء عالي.

يمكن لهذه الكلاب اكتشاف مركب عضوي متطاير يفرز في العادة في عرق المصابين، حتى في حالة عدم ظهور أعراض المرض.

وقال البروفيسور كايوالي تشاتدارونج، قائد المشروع في كلية الطب البيطري بجامعة شولالونجكورن في تايلاند، لرويترز، أن الكلاب تستغرق ثانية إلى ثانيتين فقط لاكتشاف الفيروس, وأنه خلال دقيقة واحدة سيتمكنون من اختبار 60 عينة.

أضاف الباحث التايلندي، أن الكلاب في بلد استوائي كتايلند، يمكنها فحص عينات العرق من غير الحاجة إلى شم الناس مباشرة.

المصدر: أخبار الآن
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