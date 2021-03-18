طريقة لكشف كورونا.. أسرع من فحص الحرارة

أثبتت الكلاب البوليسية التايلندية المدربة على اكتشاف فيروس كورونا في عرق الإنسان، أنها دقيقة بنسبة 95% تقريبا أثناء تدريباتها. ويمكن استخدامها للكشف عن الفيروس في غضون ثوان في الأماكن المزدحمة.

وشارك في هذا المشروع ستة كلاب من نوع لابرادور ريتريفر، لمدة ستة أشهر، وتضمّن الاختبار عرق مريض مصاب بالفيروس على عجلة دوارة مكونة من ستة أوعية معلبة.

ويُعد كلب لابرادور Labrador Retriever من أشهر أنواع الكلاب التي تمتلك مستوى ذكاء عالي.

يمكن لهذه الكلاب اكتشاف مركب عضوي متطاير يفرز في العادة في عرق المصابين، حتى في حالة عدم ظهور أعراض المرض.