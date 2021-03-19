صحة

منها استخدام الخل والماء… 4 طرق للتخلص من رائحة القدمين الكريهة

Lebanon 24
19-03-2021 | 15:00
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تعد رائحة القدمين الكريهة من أكثر الأمور المحرجة التي قد تصيب الشخص، والناتجة عن ارتداء الأحذية المغلقة بالإضافة إلى الطقس الحار أو التعرق

 

وتحدث رائحة القدم الكريهة عندما تتغذى البكتيريا الموجودة في جلد القدمين على العرق، وهو ما يُنتج منتجًا ثانويًا للحمض تنبعث منه الرائحة الكريهة.

 

تقول اختصاصية الأقدام وجراحة العظام، الدكتورة جوي رولاند: "البكتيريا والفطريات وكل تلك الكائنات الصغيرة الجميلة تحب الحرارة والرطوبة والظلام، والحذاء هو أفضل مكان لتعيش فيه".

 

وفيما يلي بعض نصائح الدكتورة جوي حول كيفية إيقاف والتخلص من رائحة القدمين الكريهة، بحسب موقع "كليفلاند كلينك" الطبي.

 

1. نقع القدمين

 

نظف قدميك بعناية، ليس مجرد شطفهما في حمام سريع بل نقعهما، إذ توصي الدكتورة جوي بنقع القدمين في خليط من الخل والماء أو ملح إبسوم (الملح الإنكليزي) والماء.

 

2. جفاف القدمين

تأكد دائما من تجفيف قدميك جيدًا بعد الاستحمام أو النقع أو السباحة، تقول الدكتورة جوي إن الرائحة الكريهة تأتي من الرطوبة، لذلك من المهم الحفاظ على جفاف القدمين والأحذية والجوارب قدر الإمكان.

 

وإذا كانت قدميك تتعرق بكثافة خلال اليوم، فاحتفظ بزوج إضافي من الجوارب في حقيبتك وغير جواربك في وقت الغداء أو بعد التمرين.

 

يمكنك أيضًا المساعدة في الحفاظ على جفاف قدميك عن طريق اختيار الجوارب المصنوعة من القطن والأحذية المصنوعة من مواد طبيعية، إذ تسمح هذه المواد الطبيعية للرطوبة الموجودة على قدميك بالتبخر.

 

3. تطهير الحذاء

 

يمكن استخدام رذاذ مطهر كالذي يستخدم للأغراض العامة مثل النوع الذي تستخدمه في المطبخ، لتطهير نعل الحذاء، حيث يقضي على الرائحة الكريهة.

 

ويمكن استخدام أي بخاخ مطبخ يحتوي على الإيثانول ومكونات مطهرة أخرى لقتل البكتيريا، تقول الدكتورة جوي: "أخرجي النعل من الحذاء ورشي النعل برفق واتركيه يجف لمدة 24 ساعة".

 

4. مضاد التعرق

يمكن أيضا تجربة مضاد تعرق القدم دون وصفة طبية إذا لاحظت أن قدمك تتعرق بكثافة، أو استخدم طريق العلاج المنزلي ورش القليل من نشا الذرة في حذائك للحفاظ على القدمين جافة.

 

وتقول الدكتورة جوي: "يمكنك حتى استخدام مضاد التعرق المنتظم تحت الإبط، والذي سيساعد بالتأكيد على التحكم في الرطوبة".

 

المصدر: سبوتنيك
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