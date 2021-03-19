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صحة
لكبار السن.. أطعمة هامة لتعزيز الحالة الصحية والذهنية
Lebanon 24
19-03-2021
|
23:00
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أوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أنه من المهم تناول الأطعمة المناسبة لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية المناسبة كل يوم، وأكدت على أن هذه الأهمية تزداد مع كبار السن لتعزيز الحالة الصحية والذهنية.
وهناك بعض الأطعمة الخاصة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، التي تفوق غيرها في أي طعام آخر.
التفاح
يعد التفاح تدريباً مثالياً على المضغ، ويعمل البكتين في التفاح أيضا على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، ويساعد في علاج الإمساك والهضم، ويحتوي التفاح على أكثر من 30 نوعاً من الفيتامينات والمعادن والعناصر الهامة.
اللبن
يحتوي اللبن الطبيعي على بكتيريا حمض اللاكتيك التي تمنع التهاب اللثة وتوفر دعماً مثالياً لما يعرف بالنبيت الجرثومي المعوي، وهو الأمر الذي يجب مراعاة بشكل خاص مع كبار السن، لأن معظم جهاز المناعة يكمن في الأمعاء ويصبح أضعف بمرور العمر.
بذور الكتان
تساعد بذور الكتان، بإضافتها على السلطة أو الموسلي، في خفض مستوى الكوليسترول والحفاظ على بطانة المعدة سليمة حتى مع تقدم العمر، وبالإضافة إلى ذلك تمتاز بذور الكتان بتأثير مضاد للسرطان، وهي مصدر مثالي لأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض مستوى الدهون في الدم.
القهوة
يمكن أن تساعد القهوة في الحفاظ على نظام إزالة السموم في الجسم، ويمكن أن تقلل أيضا من خطر الإصابة بسرطان الكبد، لكن يجب تناولها باعتدال بالطبع ويمكن استبدال القهوة بالشاي الأخضر أو الأسود، والذي يساعد على خفض ضغط الدم بشكل كبير، وبالإضافة إلى ذلك يقلل الشاي الأسود من إنتاج هرمون الإجهاد الكورتيزول ويؤدي إلى مزيد من التوازن.
البروكلي
يساعد اللوتين أو فيتامين B2 الموجود بالبروكلي العين على حماية نفسها من أشعة الشمس الشديدة، ويمكن أن يمنع ذلك من تلف شبكية العين، ويحتوي البروكلي أيضاً على مضادات الأكسدة الهامة كمضادات للالتهابات.
المصدر: 24
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