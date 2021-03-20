صحة

دراسة جديدة تكشف طريقة "أخرى" للتخلص من كورونا!

Lebanon 24
20-03-2021 | 12:00
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خلصت دراسة جديدة أجراها قسم الهندسة الميكانيكية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أنه يمكن القضاء على فيروسات كورونا من خلال الموجات فوق الصوتية.

 

وأظهرت الدراسة أن فيروسات كورونا قد تكون عرضة للموجات فوق الصوتية، ضمن الترددات المستخدمة في التصوير التشخيصي الطبي.

 

ومن خلال محاكاة على الكمبيوتر ضمن مجموعة من الفيروسات منها فيروس كورونا، تمكن العملاء من إظهار أن الموجات فوق الصوتية بإمكانها إتلاف الغلاف الخارجي للفيروس ونتوءاته.

 

وتبين أنه يمكن لهذه الموجات التي تُستخدم على تردد بين 25 و100ميغاهيرتز أن تقضي على الفيروس بأقل من مللي ثانية مع انشطار خلية الفيروس وانهيار نتوءاته.

 

وتستند النتائج الأولية إلى بيانات محدودة تتعلق بالخصائص الفيزيائية للفيروس، ومع ذلك يقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها هي أول تلميح إلى علاج محتمل يعتمد على الموجات فوق الصوتية لفيروسات كورونا، بما في ذلك فيروس SARS-CoV-2 الجديد.

 

لكن تبقى تساؤلات بشأن كيفية منح العلاج بهذه الموجات وكيف ستكون فعاليتها بتدمير الفيروس نظرا لمدى تعقيد بنية جسم الإنسان.

المصدر: سكاي نيوز
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