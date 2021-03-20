صحة

هل تساعد القهوة بالليمون على حرق الدهون وخسارة الوزن؟

Lebanon 24
20-03-2021 | 15:00
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تحتوي القهوة على الكثير من الفوائد في حال تم تناولها بكميات معتدلة، كما أن الليمون يمد الجسم بالعديد من المغذّيات الأساسية. ولهذا يتساءل الكثيرون عما إذا كان مزج هذين المكونين معاً يساعد في الحصول على أفضل النتائج، ومنها حرق الدهون.

 

وهذا ما أشار إليه تقرير لموقع Ameliore ta Sante الفرنسي حيث لفت إلى أن لهذا المزيج فوائد عدة في حال تم تناوله باعتدال مع اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن واتباع عادات حياتية سليمة.

 

ومن الممكن أن يساعد هذا بحسب الموقع على تأمين النشاط في الصباح، إلا أنه لا ينطوي رغم ذلك على مفعول سحري، وخصوصاً في ما يتعلق بخسارة الوزن.

 

وأضاف التقرير أنه لم يُثبَت بعد أن هذا المزيج يساهم في تذويب الدهون الضارّة التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة. كما حذّر من المبالغة في شرب القهوة مع الليمون أو من دونه، لأن هذا يمكن أن يؤثر سلباً في الصحة.

المصدر: لها
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