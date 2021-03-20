صحة

6 مبادئ لتطبيق التنفّس السليم.. تعرّفوا إليها!

Lebanon 24
20-03-2021 | 06:27
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كتب الدكتور حسن محمد صندقجي في "الشرق الأوسط": (...) التنفس السليم يعني أمرين رئيسيين: أن نتنفس باستخدام وسائل الجسم الطبيعية لذلك، وأن يلبي احتياجات الجسم من هذه العملية الحيوية المتواصلة طوال الحياة.
 
بالمتوسط، يتنفس المرء حوالي 20 ألف مرة في اليوم (14 مرة في الدقيقة). والتنفس السليم يعني تطبيق المبادئ الستة التالية:

1) التنفس من خلال الأنف، لتنقية وترطيب وتدفئة الهواء الخارجي، كي يستخدمه الجسم بكفاءة.

2) التنفس باستخدام الحجاب الحاجز، ويجب أن يتم 80 في المائة من الاستنشاق عن طريق الحجاب الحاجز، حتى يكون التنفس لطيفًا وعميقًا.

3) التنفس براحة، لجعل الجسم أكثر استرخاءً عبر تزويده بحاجته من الأكسجين وتقليل احتمالات توتر الدماغ والجسم.

4) التنفس بإيقاع، كي ترتاح الرئتين والعضلات والمفاصل خلال التنفس.

5) التنفس بصمت ودون صدور أي أصوات، لأن أي أصوات ترافق عملية التنفس هي علامة على أن ثمة خللا ما. والسعال والشخير وصوت الشم في الأنف، أمثلة لذلك.

6) التنفس بعمق، كي لا يضطر الجسم لطلب تكرار عدد مرات التنفس في الدقيقة ابتغاء الحصول على احتياجه من الأكسجين.
 
 
 
المصدر: الشرق الأوسط
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