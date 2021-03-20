خليط الثوم والعسل.. لإنقاص الوزن





بحسب مجلة "ماري فرنس" (Marie France) الفرنسية فإن الثوم مهم للتخلص من الوزن الزائد، إذ يحتوي على مكونات مفيدة جدا لفقدان الوزن، وخاصة مركبات "الفلافونويد" (Flavonoid)، وطالما أثبت العلم أن هذه المكونات تساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن.



ويشير باحثون إلى أن الثوم يساعد في تقليل تراكم الدهون في الجسم ويحارب زيادة الوزن، وقد أظهرت دراسة حديثة -أجريت على مدى 8 أسابيع وشملت أشخاصا يعانون من "السمنة"- أن أولئك الذين تناولوا المكملات الغذائية التي تحتوي على الثوم لاحظوا تغيرات كبيرة في وزنهم، مقارنة بمن لم يتناولوها.



أما بالنسبة للعسل فوجدت دراسة أجريت على 55 بالغا يعانون من زيادة الوزن أن تناول 70 غراما من العسل يوميا لمدة 30 يوما أدى إلى انخفاض بنسبة 1.3% في وزن الجسم وانخفاض بنسبة 1.1% في الدهون بالجزء العلوي من الجسم.



وإليك الآن وصفة الثوم والعسل بحسب ما نقلت مجلة "ماري فرنس" عن موقع "هيلث لاين" (Healthline)، ولكن قبل ذلك نؤكد أن الثوم بالعسل لا يناسب الجميع، فمثلا قد لا يناسب من لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي، كما أن العسل قد يرفع سكر الدم لدى مرضى السكري، ولذلك استشر طبيبك قبل البدء بتناول العسل والثوم.



المكونات:

ما يعادل كوبًا مليئا بفصوص الثوم (حوالي 135 غ)

كوبا من العسل (237 ملغ). قد يساعد خليط من الثوم والعسل على إنقاص الوزن، فكيف ذلك؟ وما هي خصائص التخسيس التي يتميز بها الثوم والعسل وفقا للعلماء؟بحسب مجلة "ماري فرنس" (Marie France) الفرنسية فإن الثوم مهم للتخلص من الوزن الزائد، إذ يحتوي على مكونات مفيدة جدا لفقدان الوزن، وخاصة مركبات "الفلافونويد" (Flavonoid)، وطالما أثبت العلم أن هذه المكونات تساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن.ويشير باحثون إلى أن الثوم يساعد في تقليل تراكم الدهون في الجسم ويحارب زيادة الوزن، وقد أظهرت دراسة حديثة -أجريت على مدى 8 أسابيع وشملت أشخاصا يعانون من "السمنة"- أن أولئك الذين تناولوا المكملات الغذائية التي تحتوي على الثوم لاحظوا تغيرات كبيرة في وزنهم، مقارنة بمن لم يتناولوها.أما بالنسبة للعسل فوجدت دراسة أجريت على 55 بالغا يعانون من زيادة الوزن أن تناول 70 غراما من العسل يوميا لمدة 30 يوما أدى إلى انخفاض بنسبة 1.3% في وزن الجسم وانخفاض بنسبة 1.1% في الدهون بالجزء العلوي من الجسم.وإليك الآن وصفة الثوم والعسل بحسب ما نقلت مجلة "ماري فرنس" عن موقع "هيلث لاين" (Healthline)، ولكن قبل ذلك نؤكد أن الثوم بالعسل لا يناسب الجميع، فمثلا قد لا يناسب من لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي، كما أن العسل قد يرفع سكر الدم لدى مرضى السكري، ولذلك استشر طبيبك قبل البدء بتناول العسل والثوم.المكونات:ما يعادل كوبًا مليئا بفصوص الثوم (حوالي 135 غ)كوبا من العسل (237 ملغ).

طريقة التحضير:

قم بتقشير فصوص الثوم، واحرص على إزالة الطبقة الخارجية فقط.

ضع فصوص الثوم المقشرة في بَرْطمان (إناء من زجاج) نظيف ومعقم أو أي وعاء آخر قابل لإعادة الغلق.

اسكب العسل على فصوص الثوم حتى يغطيها تماما.

حرّك البرطمان حتى يتم تغطية كل فص ثوم بالعسل.

اترك الخليط لمدة تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة، ويفضل وضعه في الثلاجة خاصة إذا كان الجو حارا.



كيف تستهلكه بالطريقة الصحيحة للتمتع بأكبر قدر من الفوائد؟

يوصى بتناول ملعقة واحدة يوميا، كما يمكنك أيضا مزجه مع الشاي أو تخفيفه بمشروبات أخرى.

يمكن للبعض استخدام هذا الخليط في الأطباق المالحة، ودمجه مثلا في صلصات السلطة أو تتبيلات اللحوم وما إلى ذلك.

وقد شدّدت المجلة على أن هذا الخليط من العسل والثوم يتمتع بفترة صلاحية محددة؛ لذلك يجب استهلاكه في غضون شهر واحد من إعداده.