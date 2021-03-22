لهذا السبب يجب أن تشرب كوبين من الشاي يومياً

تقول طبيبة وخبيرة صحة بريطانية إن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي بشكل يومي يعزز صحة القلب ويقلل من خطر الوفيات المبكرة.وفي حديثها مع صحيفة إكسبريس البريطانية قالت الدكتورة نيسا أسلم " تظهر الأبحاث أن شرب الشاي مرتبط بصحة القلب وطول العمر". واستشهدت بدراسة حديثة نُشرت العام الماضي في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية.ووجد الباحثون في الدراسة أن استهلاك الشاي المعتاد مرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة لأسباب عديدة، وهذا الاكتشاف مهم لأن أمراض القلب والأوعية الدموية - مصطلح عام للحالات التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية - هي سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.وشمل التحليل 100902 مشاركًا ليس لديهم تاريخ من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو السرطان، وتم تصنيف المشاركين إلى مجموعتين: الذين يشربون الشاي بشكل معتاد (ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع) والذين لا يشربون الشاي مطلقًا والذين يشربون الشاي بتردد أقل (أقل من ثلاث مرات في الأسبوع) ومتابعتهم لمدة 7.3 سنوات في المتوسط.وأوضحت الدكتورة أسلم "ارتبط استهلاك الشاي المعتاد بسنوات حياة صحية أكثر ومتوسط عمر متوقع أطول. على سبيل المثال، قدرت التحليلات أن الأشخاص الذين يشربون الشاي في الخمسين من العمر بشكل معتاد قد يصابون بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية بعد 1.41 سنة ويعيشون 1.26 سنة أطول من أولئك الذين لا يشربون الشاي".تجدر الإشارة إلى أن الأنواع المختلفة من الشاي لها فوائد مختلفة، ويجب أن يقترن شرب الشاي مع اتباع القواعد الصحية الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بتناول 5 حصص من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات بشكل يومي.