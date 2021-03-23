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صحة
التشنجات قد تدل على أمراض خطيرة
Lebanon 24
23-03-2021
|
06:00
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أعلن الدكتور يوري أدروسوف، أخصائي طب الأعصاب، أن التشنجات العضلية التي تحصل قد تكون علامة على نوبات الصرع أو حصول اضطراب عضلي.
ووفقا للأخصائي، يجب الانتباه إلى التشنجات، خاصة إذا بدأت في عضلات الرأس والوجه والرقبة والذراعين. لأن هذه التشنجات يمكن أن تشير إلى خلل التوتر العضلي الرمعي (متلازمة الرمع العضلي) وارتجاج عضلي.
ويقول: "إذا لا حظ الشخص اي تشنجات عضلية، وحركات لا إرادية ورعشة تبدأ تنتشر في عضلات الرأس والوجه والرقبة أو الذراعين، فهذه علامة سيئة للغاية وتنذر بالخطر".
ويؤكد الدكتور على أن التشنجات تحصل في عضلات الساقين عادة، بسبب مشكلات في العظام.
ويقول: "تحصل التشنجات في الساقين بسبب الأقدام المسطحة، وتشوه الكعبين والحوض، وانحراف العمود الفقري وغير ذلك".
ويضيف: "كما يمكن أن تظهر التشنجات العضلية نتيجة نقص عنصر البوتاسيوم أو المغنيسيوم في الجسم، وأيضا بسبب استخدام أحذية غير مريحة".
المصدر: روسيا اليوم
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