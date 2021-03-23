صحة

الاختبار "الاستثنائي".. فحوص كورونا الآن من منزلك

Lebanon 24
23-03-2021 | 09:00
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أعلنت منصة التوصيل "دور داش"، عن توفيرها لاختبار مسحة الأنف الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد في المنزل.

وقالت "دور داش"، إنها وقعت اتفاقية تعاون مع شركتي "إيفريليويل" و"فالت هيلث" الطبيتين، لتسليم مجوعتين من أدوات اختبار الكشف عن كوفيد-19، لمستخدمي تطبيقها في منازلهم بالولايات المتحدة الأميركية، علما أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد وافقت على الاستخدام الطارئ للاختبارين.
ويعتمد اختبار "ساليفا" الخاص بـ"فالت هيلث" على تحليل عينات اللعاب مع دعم بالفيديو والصوت لأخصائيين يوجهون المستخدمين لاختيار عينات اللعاب والكمية المناسبة، وذلك للحصول على نتائج دقيقة.

ويتوفر الاختبار الذي يأتي على شكل أنبوب يتم البصق فيه، لجميع الأعمار بسعر 119 دولارا، وهو مناسب لفحص الأشخاص الذين يعانون أعراض الإصابة بكوفيد-19، ويأتي بظرف يسلّم للمستخدم، ليحصل على النتيجة في غضون 24 ساعة، حسبما ذكرت شبكة "أي بي سي" الأميركية.
أما اختبار شركة "إيفريليويل" وهو "تيست هوم كوليكشن"، فهو عبارة عن مسحة أنف، يبلغ ثمنها 109 دولارات، وتقدم النتيجة خلال فترة زمنية تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة.
المصدر: "سكاي نيوز
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