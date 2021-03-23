صحة

نقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى تسريع الشيخوخة

Lebanon 24
23-03-2021 | 12:00
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قالت الطبيبة الروسية إينا بيتشوجينا، رئيسة المركز الحكومي للرعاية الصحية والتغذية في موسكو، إن نقص فيتامين K يمكن أن يؤدي إلى تسريع في عملية الشيخوخة.
مع نقص فيتامين K الموجود في الأطعمة الخضراء، ينخفض بروتين الإنترلوكين في الجسم، مما يسبب مشاكل في جهاز المناعة، وتسارع شيخوخة الجسم.

وقالت بيتشوجينا: "هذا هو الفيتامين الذي يمنع الظواهر المرتبطة بتقدم العمر".

وفقًا لبيتشوجينا، فإن الفيتامين قابل للذوبان في الدهون. وهو ضروري لتخليق البروتينات وله دور في عملية تخثر الدم.

وأعطت مثالاً: "إذا حدث تلف في الأوعية في مكان ما، فإنه يشكل جلطة دموية، ويتوقف النزيف".

هذا الفيتامين ضروري لعمل الكلى بشكل طبيعي، كما أنه يساعد على تفاعل الكالسيوم وفيتامين "د" المهم لجهاز الهيكل العظمي والأنسجة الضامة.
 
بالإضافة إلى ذلك، من الضروري للأطفال لنمو الهيكل العظمي وللحماية من هشاشة العظام بالنسبة لكبار السن.

يوجد الكثير من فيتامين "ك" في الأطعمة الخضراء مثل السبانخ والخس والملفوف والكبد.
المصدر: سبوتنيك
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