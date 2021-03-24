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صحة
6 حيل لمنع انتفاخ المعدة!
Lebanon 24
24-03-2021
|
06:00
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عادة ما يرتبط الانزعاج والشعور بالامتلاء في البطن بالانتفاخ، بالإضافة إلى زيادة حجم المعدة.
ويرتبط عدد من الحالات الخطيرة مثل القولون العصبي أو الداء البطني بالانتفاخ، ولكن هذا يحدث في حالات نادرة. فكيف تمنع معدتك من الانتفاخ؟.
1. عالج أي مصادر للتوتر
تستجيب أمعاؤنا للضغوط الحديثة بالطريقة نفسها التي تستجيب بها لخطر حقيقي.
لذا، بينما تحاول أمعاؤك معالجة الوجبة التي تناولتها للتو، فإن هرمونات التوتر تعني أن جسمك يحاول تحويل الدم بعيدا عن الأمعاء وإلى العضلات، كجزء من الاستجابة للقتال أو الهروب. والنتيجة؟ انتفاخ وعسر هضم وألم وغثيان وربما حتى القولون العصبي.
حاول معالجة أي مصدر من مصادر التوتر، وتناول الغداء بعيدا عن مكتبك في العمل، وجعل أوقات الوجبات تجربة مريحة.
ويمكن أن تساعدك اليوغا والتأمل والتدليك على الاسترخاء.
2. استمتع بحمام "إبسوم"
يعد المغنيسيوم مرخيا طبيعيا، ويمكن أن يرتبط الإمساك أحيانا بانخفاض مستويات المغنيسيوم.
يمكن تناول المغنيسيوم عبر الخضروات الورقية والفاصوليا والعدس، وحاول الاستحمام في أملاح "إبسوم" - يمكن لجسمك امتصاص المغنيسيوم الموجود في الأملاح من خلال بشرتك.
3. تجنب الكثير من الألياف
كثيرا ما يُطلب منا زيادة استهلاكنا من الألياف إذا كنا نعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، ولكن الإفراط في تناول ألياف الحبوب يمكن أن يزيد الأعراض سوءا.
ابتعد عن الخبز الأسمر وحبوب الإفطار وأي شيء مصنوع من دقيق القمح الكامل.
وتبين أن تعديل النظام الغذائي يخفف من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ بنسبة تصل إلى 40% لدى مرضى القولون العصبي، لذلك يمكن أن يكون مفيدا لك أيضا.
4. ابدأ بأخذ البكتيريا الجيدة
يمكن أن تساعد المكملات البكتيرية الودية أو "الجيدة" على الهضم، وتساعد في مواجهة الآثار السلبية للبكتيريا السيئة في أمعائك.
وأظهر العديد من الدراسات أنها قد تساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي، مثل الألم والغازات والانتفاخ.
ويُستخدم الشمر لعدة قرون للمساعدة في تخفيف انتفاخ البطن: اشربه كشاي أو تناول مكمل غذائي.
ويمكن أن يساعد زيت النعناع في محاربة أعراض القولون العصبي، مثل التشنج أو الانتفاخ - فهو يعمل عن طريق إرخاء عضلات الأمعاء.
5. التحقق من الدورة الهرمونية
تصاب العديد من النساء بالانتفاخ والإمساك عندما يحين موعد الدورة، أو الحمل.
ويحدث هذا عندما تصل إلى ذروة هرمون البروجسترون، والذي يميل إلى إبطاء عملية الهضم، ما يجعل كل شيء بطيئا.
ويمكن التغلب على أي عقبات هرمونية بالبقاء نشيطا - تساعد التمارين الرياضية في تحفيز الانقباضات الطبيعية في الأمعاء - اتبع نظاما غذائيا صحيا، واشرب الكثير من السوائل.
6. ابق رطبًا جيّدًا
يبدو الأمر واضحا، لكن الإمساك - وهو سبب رئيسي للانتفاخ - يمكن أن يحدث بسبب شيء بسيط مثل عدم شرب كمية كافية من السوائل.
استهدف شرب 1.5 لتر من الماء يوميا، وقلل من الكافيين والكحول والمشروبات الغازية أو السكرية.
المصدر: روسيا اليوم
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