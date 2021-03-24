صحة

معلومات تجهلونها عن الفلفل الحار

Lebanon 24
24-03-2021 | 12:00
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أعلنت الدكتورة أولغا كورابليوفا، خبيرة التغذية، أن الفلفل الحار يحسّن المزاج ويساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي، ومع ذلك يجب على من يعانون من أمراض معينة عدم تناوله.

وتشير كورابليوفا، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن 100 غرام من مسحوق الفلفل الحار تحتوي على 282 سعرة حرارية. وتدخل في تركيبه مادة الكابسيسين النشطة المسببة للحرقة، وهذه المادة ترفع بعض الشيء درجة حرارة الجسم، وتسرع عملية التمثيل الغذائي بنسبة 5% . ويستمر هذا التاثير 1-2 ساعة بعد تناول الطعام. لذلك تضاف هذه المادة إلى المراهم الطبية- مراهم التسخين.

وتقول: "يحتوي الفلفل الحار على فيتامينات مجموعة В وС، ويساعد الجسم على إنتاج الإندورفين- أي يساعد على تحسين المزاج. ولكن لا ينصح من يعاني من قرحة المعدة والتهاب المعدة بتناوله، لأنه يفاقم حالتهم الصحية. كما على من يميل إلى الوذمة، الامتناع عن تناول الفلفل الحار، لأن عليهم تناول كمية  من السوائل أكبر من المعتاد، لتخفيف الحرقة".
المصدر: نوفوستي
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