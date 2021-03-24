وفاة طالب طب تم تطعيمه بلقاح "أسترازينيكا".. وفتح تحقيق

عثرت السلطات الفرنسية على طالب طب يبلغ من العمر 24 عاما ميتا في شقته بمدينة نانت.وتم العثور على أنتوني، طالب طب في السنة السادسة، يوم الخميس 18 آذار، ميتا في شقته المغلقة من الداخل من قبل رجال الإطفاء، الذين تلقوا إشعارا من عائلة الشاب الذين كانوا قلقين بشأن عدم رده عليهم.ووفقا للمعلومات الأولية، تم تطعيم الشاب بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا في 8 آذار الجاري، حيث عثرت الشرطة على وثيقة داخل الشقة تثبت ذلك.وفتح مكتب المدعي العام في نانت تحقيقا في أسباب الوفاة، وأمر أيضا بتشريح الجثة، وذكر مصدر مطلع على الملف، أن تقرير التشريح من شأنه أن يبين حصول "نزيف داخلي ناتج عن جلطة".وتراجعت بعض الدول عن قرارها بوقف استخدام لقاح "أسترازينيكا" مؤقتا، بعد أن دفعت تقارير عن حالات نادرة لجلطات دموية في المخ لبعض متلقي هذا اللقاح البريطاني السويدي، العلماء والحكومات إلى البحث عن أي صلة لهذه الحالات بهذا اللقاح.وفي وقت سابق، أعلنت "أسترازينيكا" أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا أثبت فعاليته في كل من الولايات المتحدة وتشيلي والبيرو بنسبة 100% في تلافي حالات الإصابة الخطيرة بـ"كوفيد-19".