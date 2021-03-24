جديد ألغاز كورونا.. هل من علاقة بين الهلوسة الشمية "الباروزميا" والفيروس؟

رغم عدد البحوث الرصينة التي أجريت على كورونا إلا أن ألغازاً كبرى ما زالت تحيط بالفيروس المستجد، خاصة فيما يتعلق بالمتعافين منه. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أصيب العديد من الأميركيين الذين تعافوا من كوفيد -19 بالهلوسة الشمية "الباروزميا".

فما هي "الباروزميا" وما علاقتها بكورونا؟

أوضح استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي، أن الهلوسة الشمية هي أحد اضطرابات حاسة الشم، حيث يشم الشخص روائح هي فعلياً غير موجودة في البيئة المحيطة به.