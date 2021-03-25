صحة

طرق للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان..طبقوها!

Lebanon 24
25-03-2021 | 12:00
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أشارت بيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية الى وجود 3 طرق بسيطة للتقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان.
فبحسب ما نشر موقع "إكسبريس" البريطاني فإن الطرق الثلاث التي ينصح بها الأطباء، تعتمد بالحفاظ على وزن صحي، والذي بدوره يمكن أن يقي من 12 نوع من السرطان.

كسرطان الأمعاء والثدي والمرارة والكلى والكبد والفم والمريء والمبيض والبنكرياس والبروستات والمعدة والرحم.

أما الطريقة الثانية فتعتمد على النشاط البدني المنتظم والذي يساهم بشكل كبير في التقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

بالإضافة للإلتزام بنظام غذائي منتظم، كطريقة ثالثة، من خلال الإعتماد على إستهلاك مواد أكثر من الخضار والفواكه والحبوب والبقوليات وتجنب اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية السكرية وتجنب الكحول تماما.
المصدر: سبوتنيك
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