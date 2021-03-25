صحة

هام لمرضى السكري.. عليكم بهذه الأطعمة الستة!

Lebanon 24
25-03-2021 | 09:00
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مرض السكري هو مرض مزمن لا يستطيع فيه الجسم معالجة الغلوكوز بشكل صحيح، وهو السكر الموجود في الطعام الذي يحوله جسمك إلى طاقة.

ويؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ما قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم وتلف الأعصاب إذا تُرك دون علاج.

إن التحكم في النظام الغذائي أمر بالغ الأهمية لإدارة مرض السكري لأنه يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم لمنع المضاعفات، كما تقول غوسلين كرم، مديرة قسم الغدد الصماء في مركز  Division of Endocrinology at Maimonides Medical Center.

وتختلف خطط التغذية لمرضى السكري من شخص لآخر ولكن بشكل عام توصي غوسلين بما يلي:

• تناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، حيث ثبت أن الألياف تحسن مستويات الغلوكوز في الدم عن طريق منع ارتفاع الجلوكوز بعد الوجبات.

• تجنب المشروبات المحلاة مثل الصودا والعصير.

• زيادة استهلاك البروتينات الخالية من الدهون.

• تناول المزيد من الدهون غير المشبعة، والتي يمكن أن تحسن مقاومة الإنسولين لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

وفي ما يلي ستة من أفضل الأطعمة ضمن تلك الفئات التي يمكن أن تساعد مرضى السكري على إدارة مستويات السكر في الدم.

1. الفاصوليا
2. الخضار الورقية الداكنة

3. الأسماك الدهنية
4. الفاكهة
5. المكسرات
6. الحبوب الكاملة.
المصدر: روسيا اليوم
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