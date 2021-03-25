صحة

بينها المنشفة الدافئة.. طرق لعلاج التهاب الجيوب الأنفية منزليا

Lebanon 24
25-03-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-806555-637522555692606479.jpg
Doc-P-806555-637522555692606479.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعاني مرضى التهاب الجيوب الأنفية المزمن، على وجه الخصوص هذه الأيام، مع التقلبات الجوية والعواصف الترابية التي تميز هذا الوقت من العام.
وبسبب الحساسية الموسمية يتعرض مرضى الجيوب الأنفية لمشاكل عديدة، نتيجة انسداد الممرات الأنفية، ما يخلف شعورا بالصداع والإجهاد وألما في الوجه.

وبحسب موقع dailymedicalinfo فإن ثمة علاجات منزلية على مرضى الجيوب الانفية اتباعها في المنزل.

استنشاق البخار

ويمكن لاستنشاق البخار الناجم عن غلي الماء في وعاء مع تغطية الرأس بمنشفة والتنفس من خلال الأنف، أن يساعد بشكل كبير في فتح ممرات الأنف وفي تخفيف ضغط الجيوب الأنفية.
ويضيف البخار الرطوبة إلى الهواء ويساعد على ترطيب ممرات الجيوب الأنفية ويخفف المخاط الذى قد يتكاثف بمرور الوقت.

تنظيف الأنف بمحلول ملحي

ويمكن أن يساعدك أيضا وبشكل كبير تنظيف الانف بمحلول ملحي في تخفيف احتقان الأنف وعلاج التهاب الجيوب الانفية والصداع الناتج عنها.
وتكون هذه الطريقة فعالة عبر غلي حوالي لتر من الماء وتركه ليبرد، ثم إذابة ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من صودا الخبز في الماء، يمكن بعدها صب كمية صغيرة من المحلول في كف اليد، واستنشاق المياه من خلال فتحة الأنف، وتكرار ذلك عدة مرات.
ويساعد غسل الأنف أو ما يعرف بالإرواء الأنفي باستخدام محلول الماء المالح، في الحفاظ على رطوبة الممرات الأنفية وتقليل الالتهاب وتخفيف حدة الاحتقان الأنفي.

المنشفة الدافئة

وتعد المنشفة الدافئة إحدى الطرق التي قد تكون فعالة في تخفيف الألم والضغط عبر وضع منشفة نظيفة تحت الماء الساخن ثم عصرها ووضع المنشفة على جسر الأنف والخدين لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تشعر بالتحسن، ويجب تكرار هذه العملية مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:28 | 2021-03-25
12:00 | 2021-03-25
11:36 | 2021-03-25
09:00 | 2021-03-25
06:00 | 2021-03-25
23:00 | 2021-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website