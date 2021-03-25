صحة

الوحدة في منتصف العمر قد تزيد خطر الإصابة بمرض دماغي

Lebanon 24
25-03-2021 | 23:00
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كشفت دراسة جديدة أن الشعور بالوحدة المستمرة خلال منتصف العمر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر في وقت لاحق من الحياة.

ودرس الباحثون حالات كبار السن في الولايات المتحدة لفهم ما إذا كانوا يشعرون بالوحدة المستمرة بين سن 45 و64.

وكشف تحليلهم أن أولئك الذين شعروا بالوحدة في منتصف العمر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف أو مرض ألزهايمر.

ومع ذلك، يبدو أن الأشخاص الذين تعافوا من الشعور بالوحدة أقل عرضة للإصابة بالخرف من أولئك الذين لم يشعروا بالوحدة أبدا.

وفي حين أن سبب النتائج ما يزال غامضا، يأمل الباحثون أن تساعد أبحاثهم في تصميم تدخلات لمنع الشعور بالوحدة.

ويُعرف أن الوحدة غير مدرجة حاليا كمرض إكلينيكي، ومع ذلك أظهرت الأبحاث أنها مرتبطة بمجموعة من النتائج الصحية السلبية، بما في ذلك مشاكل النوم والاكتئاب وحتى السكتة الدماغية.

المصدر: ديلي ميل
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