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صحة
لماذا عادت إصابات كورونا إلى الارتفاع مجدداً؟
Lebanon 24
25-03-2021
|
11:36
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لماذا عادت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى الارتفاع مجددا في كثير من دول العالم؟ ففي الأسابيع الماضية شهدت كثير من دول العالم ارتفاعا في أعداد الإصابات بكورونا، بعد أن شهدت انخفاضا، وذلك مع حملات التطعيم التي يقدّر أنها حتى اللحظة بلغت إعطاء أكثر من 430 مليون جرعة لقاح عالميا.
هناك أسباب محتملة لعودة إصابات كورونا إلى الارتفاع، منها:
-تخفيف القيود في بعض دول العالم، فأدى ذلك إلى خروج واختلاط أعداد كبيرة من الناس، ووفّر بيئة لنشر العدوى.
-ظهور سلالات جديدة من "كوفيد-19" التي تشير دراسات إلى أن بعضها أكثر قدرة على العدوى، لذلك فإن فرصة انتشار هذه السلالات أعلى.
-الشعور بالاسترخاء ومن ثمّ التهاون في إجراءات الوقاية، مثل اراتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
الحقيقة هي أنه حتى مع حملات التطعيم ينبغي الالتزام بالكمامات ومعايير التباعد، وحتى الأشخاص الذين تلقوا التطعيم عليهم أن يستمروا بهذه الإجراءات.
المصدر: الجزيرة
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