إليك ما يحدث لجسمك بعد عمر الـ30..

من الطبيعي أن يتغير جسمنا كلما تقدمنا في العمر. فبعد تجاوز الثلاثين من العمر، تبدأ كتلة العضلات وقوتها في الانخفاض تدريجياً مع زيادة الأنسجة الدهنية، ما قد يؤدي إلى السمنة حول البطن، بحسب الحساب الرسمي لمديرية الشئون الصحية بمحافظة جدة، "صحة جدة"، عبر "تويتر".ويعود السبب وراء ذلك التغير إلى سوء التغذية، وقلة ممارسة التمارين الرياضية، إضافةً إلى مقاومة الإنسولين.وقد يؤدي ذلك إلى مخاطر مثل مرض السكري، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسقوط، أو كسر العظام، بالإضافة إلى مرحلة شيخوخة غير صحية.ومن الحلول التي يستطيع الشخص تطبيقها للحفاظ على صحته هي ممارسة تمارين المقاومة، والحرص على تناول كميات كافية من البروتين.