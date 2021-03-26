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صحة
تحذير من 168 نوعا من معقمات الأيدي.. تحتوي على مواد مسرطنة
Lebanon 24
26-03-2021
|
09:00
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حذرت شركة أميركية من احتواء معقمات أيدي، مستخدمة للوقاية من كورونا، على مواد مسرطنة، حسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.
وقالت شركة "فاليشور" المتخصصة في التحقق من مواصفات الأدوية إن هناك مجموعة متنوعة من معقمات الأيدي التي غزت السوق في خضم جائحة كورونا، تحتوي على مستويات عالية من البنزين.
وحسب وزارة الصحة الأميركية، فإن البنزين من "المواد المسرطنة"، فيما تصنفه منظمة الصحة العالمية ضمن المواد "عالية الخطورة"، على قدم المساواة مع الأسبستوس.
وبعد ما حللت "فاليشور" 260 زجاجة تحمل 168 علامة تجارية، وجدت أن 17 في المئة من العينات تحتوي على مستويات قابلة للاكتشاف من البنزين، فيما احتوت ثمانية بالمئة على كميات أعلى من الحد وضعته إدارة الدواء والغذاء، بحسب تقرير بلومبيرغ.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد لايت، في التماس لوكالة الأدوية والغذاء الأميركية "هذه النتائج مثيرة للقلق وتكشف عن مخاطر محتملة خطيرة على الصحة العامة"، وفق ما أفاد التقرير.
وفي وقت سابق، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية تنبيها بشأن مطهرات أيدي من المكسيك تبين أنها ملوثة بالميثانول، وهي مادة كيميائية سامة عند امتصاصها من خلال الجلد، ويمكن أن تكون مهددة للحياة في حال تناولها.
المصدر:
الحرة
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