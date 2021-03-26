14
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
هل اضطرابات النوم تزيد من خطوزة الإصابة بكورونا؟
Lebanon 24
26-03-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قد يكون الأرق والنوم المتقطع والإرهاق اليومي عوامل خطر للإصابة بفيروس كورونا المستجد والمعاناة من حالة مرضية شديدة مع فترة تعافي أطول، بحسب دراسة أجريت بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وتشير الدراسة التي نشرتها مجلة (BMJ Nutrition Prevention & Health) إلى أن كل ساعة زيادة في مقدار الوقت الذي ينامه العامل الصحي ليلاً، قللت احتمالية إصابته بالمرض بنسبة 12%.
وتقوم هذه الدراسة على الملاحظة، وعلى هذا النحو لا يمكن تحديد السبب وراء اكتشاف هذه النسبة، وعلاوة على ذلك، يقر الفريق البحثي بوجود العديد من القيود الخاصة بالدراسة التي تم إجراؤها باستخدام استطلاعات "عبر الإنترنت" مثل التقييم الذاتي لمستويات التعرض للإصابة ومشكلات النوم وشدة العدوى.
النوم والإرهاق وعلاقتهما بكورونا
وربط النوم المتقطع أو غير الكافي وإرهاق العمل بزيادة خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أيضاً من عوامل خطر الإصابة بكورونا.
وأكد معدو الدراسة أن قلة النوم ليلاً واضطرابات النوم الشديدة والمستويات العالية من الإرهاق قد تكون عوامل خطر للإصابة بكورونا لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية.
واعتمد الباحثون على الردود على استطلاع عبر الإنترنت للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تعرضوا مراراً وتكراراً لمرضى كورونا، مثل أولئك الموجودين في غرفة الطوارئ أو العناية المركزة.
وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 17 تموز إلى 25 أيلول 2020، وكان متاحاً لموظفي الرعاية الصحية من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، والذين قدموا تفاصيل حول نمط الحياة والصحة واستخدام الأدوية والوصفات الغذائية.
وبالإضافة إلى ذلك، قدموا تفاصيل حول ساعات النوم ليلاً والقيلولة خلال العام السابق، وكذلك اضطرابات النوم والإرهاق من العمل والتعرض في مكان العمل لعدوى فيروس كورونا المستجد.
وشارك ما يقرب من 2900 من العاملين في مجال الرعاية الصحية للاستطلاع، منهم 568 مصابا بكورونا.
وأفاد واحد من كل 4 أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد بأنه يواجه صعوبة في النوم ليلا، مقارنة بواحد من كل 5 أشخاص غير مصابين.
قلة النوم وتأثيره على الجهاز المناعي
وفيما يتعلق بالإرهاق اليومي، كان أولئك الذين عانوا منه على أساس يومي أكثر عرضة للإصابة بكورونا بأكثر من الضعف من أولئك الذين لم يعانوا من هذه المشكلة.
وكانوا أيضاً أكثر عرضة بثلاث أضعاف لأن تكون إصاباتهم أكثر حدة، وأنهم بحاجة إلى فترة تعافي أطول.
وخلص الباحثون أن "الآلية الكامنة وراء هذه الارتباطات لا تزال غير واضحة'' ولكن تم الافتراض بأن قلة النوم واضطرابات النوم قد تؤثر سلباً على جهاز المناعة عن طريق زيادة بروتينات السيتوكين والهستامين.
المصدر: 24
تابع
الأكثر قراءة
سعر البيض ينخفض بعد مقاطعته.. هذا ثمن الكرتونة!
Lebanon 24
سعر البيض ينخفض بعد مقاطعته.. هذا ثمن الكرتونة!
07:00 | 2021-03-26
26/03/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. إليكم تسعيرة السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. إليكم تسعيرة السوق الموازية
09:00 | 2021-03-26
26/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار ضخم في أحد البيوت في بعلبك (فيديو)
Lebanon 24
انفجار ضخم في أحد البيوت في بعلبك (فيديو)
20:11 | 2021-03-25
25/03/2021 08:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
23:00 | 2021-03-25
25/03/2021 11:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوات الإقفال التام لستة أشهر ظاهرها صحي وباطنها سياسي
Lebanon 24
دعوات الإقفال التام لستة أشهر ظاهرها صحي وباطنها سياسي
00:10 | 2021-03-26
26/03/2021 12:10:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
15:00 | 2021-03-26
سر فائدة "غذاء باباي" الخارق كُشف!
14:00 | 2021-03-26
اكتشاف يقلق العلماء... الفئران مضيف محتمل لكورونا المتحور!
12:00 | 2021-03-26
من بينها الحماية من السرطان.. 6 مشاكل صحية يتغلب عليها عصير الجزر
09:00 | 2021-03-26
تحذير من 168 نوعا من معقمات الأيدي.. تحتوي على مواد مسرطنة
06:00 | 2021-03-26
مادة تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم
23:00 | 2021-03-25
الوحدة في منتصف العمر قد تزيد خطر الإصابة بمرض دماغي
فيديو
وفاة شيرين المصرية المصابة بداء الفيل.. إليكم قصتها (فيديو)
Lebanon 24
وفاة شيرين المصرية المصابة بداء الفيل.. إليكم قصتها (فيديو)
10:30 | 2021-03-26
26/03/2021 19:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب تتصدر التراند في "الكعب العالي" ونصف مليون مشاهدة بالساعات الأولى (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب تتصدر التراند في "الكعب العالي" ونصف مليون مشاهدة بالساعات الأولى (فيديو)
06:00 | 2021-03-26
26/03/2021 19:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
العلماء يكشفون لأول مرة عن مجالات مغناطيسية حول "الثقب الأسود M87*" (فيديو)
Lebanon 24
العلماء يكشفون لأول مرة عن مجالات مغناطيسية حول "الثقب الأسود M87*" (فيديو)
21:00 | 2021-03-25
26/03/2021 19:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact