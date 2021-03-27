صحة

هذا الوزن الذي يمكن إنقاصه دون خطورة خلال أسبوع!

Lebanon 24
27-03-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-807168-637524302001730146.jpg
Doc-P-807168-637524302001730146.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن خبراء الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، أن بإمكان الشخص إنقاص 0.5-1.0 كيلوغرام من وزنه خلال أسبوع دون أي خطورة على صحته.

وتشير Express، استنادا إلى بيانات الخدمة الصحية الوطنية، إلى أن الخبراء ينصحون من أجل ذلك، بتقليل كمية السعرات الحرارية في الأطعمة المستهلكة وزيادة النشاط البدني. ويؤكدون على أن الأشخاص الذين يرغبون بتخفيض وزنهم بصورة كبيرة، يمكنهم تنفيذ ذلك، ولكنهم مستقبلا سيعودون إلى نفس وزنهم الأولي.

ويشير الأطباء، إلى أن تخفيض الوزن بصورة حادة، ليس أمرا مستقرا، وهو محفوف بمشكلات صحية عديدة.

ويشير الدكتور يوري كونيف، أخصائي الشيخوخة، إلى أن اتباع حميات غذائية معينة وطرق أخرى للتخلص من الوزن الزائد، مرتبط بحدود عمرية، يمكن أن يؤدي تجاوزها إلى مشكلات صحية. لذلك من المهم التخلص من الوزن الزائد قبل بلوغ الستين من العمر، من أجل الاقتراب من مرحلة الشيخوخة بمعدة طبيعية، لأنه بعكس ذلك سيطلب الجسم كمية طعام أكبر من التي يحتاجها فعلا.
المصدر: نوفوستي
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:00 | 2021-03-27
23:00 | 2021-03-26
21:00 | 2021-03-26
18:00 | 2021-03-26
15:00 | 2021-03-26
14:00 | 2021-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website