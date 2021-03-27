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صحة
هذا الوزن الذي يمكن إنقاصه دون خطورة خلال أسبوع!
Lebanon 24
27-03-2021
|
09:00
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أعلن خبراء الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، أن بإمكان الشخص إنقاص 0.5-1.0 كيلوغرام من وزنه خلال أسبوع دون أي خطورة على صحته.
وتشير Express، استنادا إلى بيانات الخدمة الصحية الوطنية، إلى أن الخبراء ينصحون من أجل ذلك، بتقليل كمية السعرات الحرارية في الأطعمة المستهلكة وزيادة النشاط البدني. ويؤكدون على أن الأشخاص الذين يرغبون بتخفيض وزنهم بصورة كبيرة، يمكنهم تنفيذ ذلك، ولكنهم مستقبلا سيعودون إلى نفس وزنهم الأولي.
ويشير الأطباء، إلى أن تخفيض الوزن بصورة حادة، ليس أمرا مستقرا، وهو محفوف بمشكلات صحية عديدة.
ويشير الدكتور يوري كونيف، أخصائي الشيخوخة، إلى أن اتباع حميات غذائية معينة وطرق أخرى للتخلص من الوزن الزائد، مرتبط بحدود عمرية، يمكن أن يؤدي تجاوزها إلى مشكلات صحية. لذلك من المهم التخلص من الوزن الزائد قبل بلوغ الستين من العمر، من أجل الاقتراب من مرحلة الشيخوخة بمعدة طبيعية، لأنه بعكس ذلك سيطلب الجسم كمية طعام أكبر من التي يحتاجها فعلا.
المصدر: نوفوستي
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