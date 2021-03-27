صحة

لمنع الوفاة.. تناولوا هذا المقدار اليومي من الفاكهة والخضروات

Lebanon 24
27-03-2021 | 12:00
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يوصي خبراء التغذية، باتباع نظام غذائي متوازن لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية المناسبة للبقاء بصحة جيدة، وتشمل المكونات الأساسية لهذا النظام الغذائي الخضروات والفاكهة والحبوب والبروتينات ومنتجات الألبان.
وقد قدمت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية "هارفارد تي إتش تشان" للصحة العامة الأميركية، أدلة إضافية حول الإرشادات الغذائية الحالية ومدى فعاليتها في المساعدة بالتمتع بصحة أفضل، بحسب موقع Medical News Today الطبي.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت بمجلة Circulation العلمية لجمعية القلب الأميركية، أن تناول مقدارين على الأقل من الفاكهة و3 مقادير من الخضار على أساس يومي قد يقلل من مخاطر الوفاة والأمراض المسببة للوفاة.

يقول الدكتور دونج دي وانج، دكتوراه في الطب، عالم الأوبئة وأخصائي التغذية في كلية الطب بجامعة هارفارد والمؤلف الرئيسي للدراسة: "بينما توصي مجموعات مثل جمعية القلب الأميركية بـ4-5 حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا، فمن المحتمل أن يتلقى المستهلكون رسائل غير متسقة حول [...] الكمية الموصى بها والأطعمة التي يجب تضمينها وتجنبها".
المصدر: سبوتنيك
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