17
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
لمنع الوفاة.. تناولوا هذا المقدار اليومي من الفاكهة والخضروات
Lebanon 24
27-03-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يوصي خبراء التغذية، باتباع نظام غذائي متوازن لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية المناسبة للبقاء بصحة جيدة، وتشمل المكونات الأساسية لهذا النظام الغذائي الخضروات والفاكهة والحبوب والبروتينات ومنتجات الألبان.
وقد قدمت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية "هارفارد تي إتش تشان" للصحة العامة الأميركية، أدلة إضافية حول الإرشادات الغذائية الحالية ومدى فعاليتها في المساعدة بالتمتع بصحة أفضل، بحسب موقع Medical News Today الطبي.
ووجدت الدراسة، التي نُشرت بمجلة Circulation العلمية لجمعية القلب الأميركية، أن تناول مقدارين على الأقل من الفاكهة و3 مقادير من الخضار على أساس يومي قد يقلل من مخاطر الوفاة والأمراض المسببة للوفاة.
يقول الدكتور دونج دي وانج، دكتوراه في الطب، عالم الأوبئة وأخصائي التغذية في كلية الطب بجامعة هارفارد والمؤلف الرئيسي للدراسة: "بينما توصي مجموعات مثل جمعية القلب الأميركية بـ4-5 حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا، فمن المحتمل أن يتلقى المستهلكون رسائل غير متسقة حول [...] الكمية الموصى بها والأطعمة التي يجب تضمينها وتجنبها".
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة
جريمة مروعة.. قتل زوجته بوحشية ورمى جثتها في الشارع!
Lebanon 24
جريمة مروعة.. قتل زوجته بوحشية ورمى جثتها في الشارع!
15:53 | 2021-03-26
26/03/2021 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ما زال "مُحلّقاً".. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار ما زال "مُحلّقاً".. إليكم سعره مساء اليوم
21:25 | 2021-03-26
26/03/2021 09:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في جرود عيناتا.....العثور على 4 جثث
Lebanon 24
في جرود عيناتا.....العثور على 4 جثث
15:00 | 2021-03-26
26/03/2021 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خرق أمني بتصوير طائرة الحريري في المطار.. وباسيل يتدخل للفلفة التحقيق
Lebanon 24
خرق أمني بتصوير طائرة الحريري في المطار.. وباسيل يتدخل للفلفة التحقيق
06:41 | 2021-03-27
27/03/2021 06:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
دعارة عائلية بإدارة أبو رامي.. مشغّل الإبنة والكنّة
Lebanon 24
دعارة عائلية بإدارة أبو رامي.. مشغّل الإبنة والكنّة
09:30 | 2021-03-27
27/03/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:00 | 2021-03-27
هذا الوزن الذي يمكن إنقاصه دون خطورة خلال أسبوع!
06:00 | 2021-03-27
لمساعدة الجسم على نوم أفضل.. 8 طرق "مذهلة"
23:00 | 2021-03-26
فيتامين يؤخر الشيخوخة
21:00 | 2021-03-26
ماذا يحدث لجسمك بعد تلقي لقاح كورونا؟ "الصحة العالمية" تجيب
18:00 | 2021-03-26
هل اضطرابات النوم تزيد من خطوزة الإصابة بكورونا؟
15:00 | 2021-03-26
سر فائدة "غذاء باباي" الخارق كُشف!
فيديو
القبطانة المصرية تكشف علاقتها بالسفينة المتعثرة بقناة السويس.. هذا ما روته (فيديو)
Lebanon 24
القبطانة المصرية تكشف علاقتها بالسفينة المتعثرة بقناة السويس.. هذا ما روته (فيديو)
10:30 | 2021-03-27
27/03/2021 14:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وهم بصري عمره 100 عام.. ماتره في الصورة يكشف الكثير عنك (فيديو)
Lebanon 24
وهم بصري عمره 100 عام.. ماتره في الصورة يكشف الكثير عنك (فيديو)
09:00 | 2021-03-27
27/03/2021 14:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوج مؤخرا من الزوجة رقم 30... هكذا يعامل "شهريار" زوجاته! (فيديو)
Lebanon 24
تزوج مؤخرا من الزوجة رقم 30... هكذا يعامل "شهريار" زوجاته! (فيديو)
23:00 | 2021-03-26
27/03/2021 14:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact