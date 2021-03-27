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صحة
بعض الاطعمة لا تفسد مع مرور الوقت.. ولكن
Lebanon 24
27-03-2021
|
17:00
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هناك بعض الأطعمة التي لا تنتهي صلاحيتها أو لا تفسد بمرور الوقت، ما دمنا نحتفظ بها في ظروف مناسبة، وفي الوقت نفسه تمنح فوائد صحية كبيرة لجسمك، فما هي؟
وفقا لموقع "ستيب تو هيلث" الأميركي فإننا نبحث دائما عن تاريخ انتهاء الصلاحية المثبت على الأطعمة حتى تدوم وقتا أطول ولا ينتهي بنا الأمر إلى التخلص منها. ويمكن أن يؤثر استهلاك المنتجات القديمة سلبا في خصائصها المذاقية. ومع ذلك، فإن أخطر ما في الأمر هو أن الطعام نفسه قد يطور كائنات دقيقة يمكن أن تعرض صحة المستهلك للخطر.
ما هي الأطعمة التي لا تنتهي صلاحيتها؟
ينبغي أن يكون لجميع الأطعمة القابلة للتلف تاريخ انتهاء صلاحية، لكن القليل من المنتجات يبقى في حالة جيدة حتى بعد ذلك التاريخ. وهناك أطعمة قديمة يمكنك تناولها لأنها في الواقع تستغرق أعواما مديدة قبل أن تفسد.
يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى المنتجات القابلة للتلف بشكل كبير والتي تنطوي على مخاطر ميكروبيولوجية، مثل اللحوم والأسماك النيئة والمطبوخة والفواكه والخضراوات. فبمجرد تجاوز هذه المنتجات تاريخ انتهاء الصلاحية، لا ينبغي أن تستهلكها.
ويمكن أن تسبب الأطعمة التي تكون في حالة سيئة أو فاسدة مخاطر صحية، ويمكن أن تحتوي حتى على بكتيريا ضارة.
المصدر: الجزيرة
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