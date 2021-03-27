بعض الاطعمة لا تفسد مع مرور الوقت.. ولكن

هناك بعض الأطعمة التي لا تنتهي صلاحيتها أو لا تفسد بمرور الوقت، ما دمنا نحتفظ بها في ظروف مناسبة، وفي الوقت نفسه تمنح فوائد صحية كبيرة لجسمك، فما هي؟وفقا لموقع "ستيب تو هيلث" الأميركي فإننا نبحث دائما عن تاريخ انتهاء الصلاحية المثبت على الأطعمة حتى تدوم وقتا أطول ولا ينتهي بنا الأمر إلى التخلص منها. ويمكن أن يؤثر استهلاك المنتجات القديمة سلبا في خصائصها المذاقية. ومع ذلك، فإن أخطر ما في الأمر هو أن الطعام نفسه قد يطور كائنات دقيقة يمكن أن تعرض صحة المستهلك للخطر.ما هي الأطعمة التي لا تنتهي صلاحيتها؟