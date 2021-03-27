13
o
بيروت
8
o
طرابلس
8
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
8
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
5 عوامل ترفع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية... تعرف عليها
Lebanon 24
27-03-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "فوكوس" الألماني خمسة عوامل غير معروفة، التي ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
العمل الإضافي
ووفقًا للعلماء، فإن الأشخاص الذين يعملون أكثر من 55 ساعة في الأسبوع معرضون لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 33٪ أعلى من الأشخاص الذين يعملون 40 ساعة في الأسبوع.
الضوضاء
ومع زيادة الضوضاء في المنطقة المحيطة، يزداد كذلك عدد الأشخاص المصابين بسكتة دماغية. ولدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا حساسية خاصة تجاه "التلوث الضوضائي". فبدءًا من عتبة 60 ديسيبل، يزداد خطر الإصابة بجلطة دماغية بنسبة 27٪.
مشروبات حلوة غير كحولية
ويستخف العديد من محبي الصودا بخطورة هذا العامل. حيث تشير البيانات البحثية إلى أن التعرض للسكتة الدماغية أصبح شائعا بشكل خاص بين النساء اللائي يستهلكن هذه المشروبات.
تقلبات الوزن
وخلص باحثون من كوريا الجنوبية إلى أن الآثار السلبية الناتجة عن التقلبات المفاجئة في الوزن يمكن مقارنتها بالتأثيرات المدمرة على الجسم من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم والوزن الزائد. ويزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى هذه الفئة من الأشخاص بنسبة 41٪، بحسب ما نقله موقع "ميديك فوروم" الروسي.
الأنفلونزا
يجب على أي شخص مصاب بالأنفلونزا الانتباه إلى أي تغييرات في صحته. واكتشف الباحثون أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يزداد بنسبة 40٪ في الـ 15 يومًا التالية بعد الإصابة.
في وقت سابق حذر عالم بريطاني، أن تزايد استهلاك الأفراد للأغذية الغنية بالطاقة والتي ترتفع فيها نسبة الدهون المشبعة والدهون المتحوّلة والسكريات والملح، أصبح يشكل الخطر الأساسي وراء الإصابة بالعديد من الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة.
تابع
الأكثر قراءة
دعارة عائلية بإدارة أبو رامي.. مشغّل الإبنة والكنّة
Lebanon 24
دعارة عائلية بإدارة أبو رامي.. مشغّل الإبنة والكنّة
09:30 | 2021-03-27
27/03/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خرق أمني بتصوير طائرة الحريري في المطار.. وباسيل يتدخل للفلفة التحقيق
Lebanon 24
خرق أمني بتصوير طائرة الحريري في المطار.. وباسيل يتدخل للفلفة التحقيق
06:41 | 2021-03-27
27/03/2021 06:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حي الشراونة "يشتعل".. فيديو يوثق الاشتباكات العنيفة
Lebanon 24
حي الشراونة "يشتعل".. فيديو يوثق الاشتباكات العنيفة
18:30 | 2021-03-27
27/03/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروا هذه الطرقات غداً
Lebanon 24
احذروا هذه الطرقات غداً
17:32 | 2021-03-27
27/03/2021 05:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو "الدولار" خلال الأيام المقبلة يبرز بقوة.. ماذا عن دور المنصة المنتظرة؟
Lebanon 24
سيناريو "الدولار" خلال الأيام المقبلة يبرز بقوة.. ماذا عن دور المنصة المنتظرة؟
20:31 | 2021-03-27
27/03/2021 08:31:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2021-03-27
اليكم ابرز فوائد اللفت الالماني
17:00 | 2021-03-27
بعض الاطعمة لا تفسد مع مرور الوقت.. ولكن
15:00 | 2021-03-27
هكذا يتأثر متلقو لقاح كورونا إذا أصيبوا بالفيروس سابقاً
12:00 | 2021-03-27
لمنع الوفاة.. تناولوا هذا المقدار اليومي من الفاكهة والخضروات
09:00 | 2021-03-27
هذا الوزن الذي يمكن إنقاصه دون خطورة خلال أسبوع!
06:00 | 2021-03-27
لمساعدة الجسم على نوم أفضل.. 8 طرق "مذهلة"
فيديو
القبطانة المصرية تكشف علاقتها بالسفينة المتعثرة بقناة السويس.. هذا ما روته (فيديو)
Lebanon 24
القبطانة المصرية تكشف علاقتها بالسفينة المتعثرة بقناة السويس.. هذا ما روته (فيديو)
10:30 | 2021-03-27
27/03/2021 23:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وهم بصري عمره 100 عام.. ماتره في الصورة يكشف الكثير عنك (فيديو)
Lebanon 24
وهم بصري عمره 100 عام.. ماتره في الصورة يكشف الكثير عنك (فيديو)
09:00 | 2021-03-27
27/03/2021 23:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوج مؤخرا من الزوجة رقم 30... هكذا يعامل "شهريار" زوجاته! (فيديو)
Lebanon 24
تزوج مؤخرا من الزوجة رقم 30... هكذا يعامل "شهريار" زوجاته! (فيديو)
23:00 | 2021-03-26
27/03/2021 23:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact