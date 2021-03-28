إحذروا هذه المنتجات والأطعمة عند أخذ لقاح كورونا

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن الطبيبة ومقدمة البرامج التلفزيونية، إيلينا ماليشيفا، كشفها عن المنتجات التي تقلل من فاعلية التطعيم ضد فيروس كورونا.

وذكرت الطبيبة أن الكحول له التأثير الأكثر سلبية، لذا يجب التخلص منه تماما، قبل التطعيم وفي غضون ثلاثة إلى خمسة أيام بعده.

كما أوصت ماليشيفا باستبعاد الأطعمة التي تزيد من رد الفعل التحسسي مؤقتا من النظام الغذائي مثل: اللحوم المدخنة والشوكولا والفراولة (الفريز) والحمضيات والجبن الأزرق. وأشارت إلى أنه بسبب استخدام هذه الأطعمة، قد تكون الاستجابة المناعية مفرطة.

وفي رأيها، من المهم بشكل خاص رفض مثل هذه المنتجات للأشخاص المعرضين عموما لردود الفعل التحسسية، وكذلك في حال وجود الربو أو التهاب الجلد التأتبي.