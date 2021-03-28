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صحة
لماذا تستيقظ وأنت جائع في منتصف الليل؟
Lebanon 24
28-03-2021
|
21:00
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يتساءل البعض عن سبب استيقاظهم خلال الليل وهم يشعرون بالجوع، وهل هذا الأمر طبيعي أم أنه حالة مرضية تستدعي زيارة الطبيب؟
ترتفع مستويات الجوع التي يتم تنظيمها جزئيًا من خلال إيقاعاتنا اليومية بشكل عام على مدار اليوم، وتكون في أعلى مستوياتها في المساء، وتنخفض طوال الليل وحتى الصباح. لذلك إذا كنت تستيقظ في جوف الليل وأنت تعاني من الجوع، يقول الخبراء إن الأمر يستحق البحث.
وتقول عالمة الأعصاب السلوكية بجامعة شيكاغو إيرين هانلون لصحيفة هافينغتون بوست الأميركية "يمكن أن يكون محرك النوم قويًا جدًا، لذلك إذا كان الدماغ والجسم يستيقظان في منتصف فترة النوم بسبب الجوع، فإن هذا يشير بالفعل إلى أن شيئًا ما قد توقف".
وتتفق عالمة النوم والساعة البيولوجية كريستين إل كنوتسون، الأستاذة المساعدة في جامعة نورث وسترن، على أنه من "غير المعتاد" الاستيقاظ مع الشعور بالجوع في منتصف النوم "لأن ساعاتنا البيولوجية الداخلية لا تتوقع منا تناول الطعام في هذا الوقت".
وعدد الخبراء مجموعة من الأسباب التي تجعل البعض يستيقظون وهم يشعرون بالجوع خلال الليل:
عدم تناول ما يكفي من الطعام في النهار
إذا كنت لا تستهلك سعرات حرارية كافية خلال النهار، فقد تجد نفسك تستيقظ من نومك في منتصف الليل. وإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا أو تقيده بأي شكل من الأشكال، مثل تخطي وجبات الطعام أو الإفراط في ممارسة الرياضة، فربما لا تتناول سعرات حرارية كافية.
عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم
يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى عدم توازن هرموني جريلين واللبتين المنظمين للشهية، مما قد يجعلك تشعر بجوع إضافي، وتبحث عن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات حتى في ساعات الليل المتأخرة.
التوتر
في بعض الأحيان لا يكون الجوع الجسدي هو الذي يوقظك في منتصف النوم، بل بسبب استجابة جسمك لفترة من التوتر في حياتك، وبمجرد استيقاظك، قد تلجأ إلى الطعام لتهدئة نفسك.
متلازمة الأكل الليلي
عندما تحدث تلك الرحلات في منتصف الليل إلى الثلاجة بشكل متكرر - مرتين في الأسبوع على الأقل لأشهر - فقد يكون ذلك علامة على اضطراب يسمى "متلازمة الأكل الليلي"، وهي بحاجة إلى مراجعة طبيب مختص.
المصدر: 24
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