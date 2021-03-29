هذا ما يفعله كوب من القهوة قبل ممارسة الرياضة

ذكرت دراسة جديدة أنّ القهوة مفيدة جداً قبل ممارسة التمارين الرياضية، وهو أمر قد لا يعرفه الكثيرون.ووفقاً للدراسة، فإن تناول كوباً واحداً من القهوة قبل نصف ساعة من ممارسة الرياضة يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في حرق الدهون.ويشير الباحثون إلى أنّ الكافيين يزيد من أكسدة الدهون، الأمر الذي يساعدك على حرق كيلوغرامات بسهولة أكبر.وأشار فرانسيسكو أمارو غاييتي، الأستاذ في قسم الفسيولوجيا بجامعة غرناطة المشرف على هذه الدراسة، إلى إن هناك الكثير من الدراسات التي تناولت فوائد استهلاك الرياضيين الكافيين قبل خوض المنافسات، لكن لم يتم التركيز حتى الآن على تأثير شرب القهوة في معدلات حرق الدهون.