صحة

هذا ما يفعله كوب من القهوة قبل ممارسة الرياضة

Lebanon 24
29-03-2021 | 06:00
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ذكرت دراسة جديدة أنّ القهوة مفيدة جداً قبل ممارسة التمارين الرياضية، وهو أمر قد لا يعرفه الكثيرون.

ووفقاً للدراسة، فإن تناول كوباً واحداً من القهوة قبل نصف ساعة من ممارسة الرياضة يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في حرق الدهون.

ويشير الباحثون إلى أنّ الكافيين يزيد من أكسدة الدهون، الأمر الذي يساعدك على حرق كيلوغرامات بسهولة أكبر.

وأشار فرانسيسكو أمارو غاييتي، الأستاذ في قسم الفسيولوجيا بجامعة غرناطة المشرف على هذه الدراسة، إلى إن هناك الكثير من الدراسات التي تناولت فوائد استهلاك الرياضيين الكافيين قبل خوض المنافسات، لكن لم يتم التركيز حتى الآن على تأثير شرب القهوة في معدلات حرق الدهون.
ويقول الباحثون أنّ تناول الكافيين قبل 30 دقيقة من التمرين، سواء كان ذلك صباحاً أو بعد الظهر، أدى إلى زيادة أكسدة الدهون، إلا أنه وجدوا أن معدلات حرق الدهون كانت أعلى خلال فترة ما بعد الظهر.

ومع هذا، فإن القهوة لها تأثير نفسي كبير، إذ أنها تنشط الجهاز العصبي المركزي وتساعد على مقاومة النعاس وتزيد مستوى اليقظة.
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