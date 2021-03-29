17
o
بيروت
21
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
هذا ما يفعله كوب من القهوة قبل ممارسة الرياضة
Lebanon 24
29-03-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت دراسة جديدة أنّ القهوة مفيدة جداً قبل ممارسة التمارين الرياضية، وهو أمر قد لا يعرفه الكثيرون.
ووفقاً للدراسة، فإن تناول كوباً واحداً من القهوة قبل نصف ساعة من ممارسة الرياضة يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في حرق الدهون.
ويشير الباحثون إلى أنّ الكافيين يزيد من أكسدة الدهون، الأمر الذي يساعدك على حرق كيلوغرامات بسهولة أكبر.
وأشار فرانسيسكو أمارو غاييتي، الأستاذ في قسم الفسيولوجيا بجامعة غرناطة المشرف على هذه الدراسة، إلى إن هناك الكثير من الدراسات التي تناولت فوائد استهلاك الرياضيين الكافيين قبل خوض المنافسات، لكن لم يتم التركيز حتى الآن على تأثير شرب القهوة في معدلات حرق الدهون.
ويقول الباحثون أنّ تناول الكافيين قبل 30 دقيقة من التمرين، سواء كان ذلك صباحاً أو بعد الظهر، أدى إلى زيادة أكسدة الدهون، إلا أنه وجدوا أن معدلات حرق الدهون كانت أعلى خلال فترة ما بعد الظهر.
ومع هذا، فإن القهوة لها تأثير نفسي كبير، إذ أنها تنشط الجهاز العصبي المركزي وتساعد على مقاومة النعاس وتزيد مستوى اليقظة.
تابع
الأكثر قراءة
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
17:15 | 2021-03-28
28/03/2021 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على أحد الشواطىء في بيروت.. الأكراد يحتفلون بـ"النوروز" من دون احترام للتباعد (فيديو)
Lebanon 24
على أحد الشواطىء في بيروت.. الأكراد يحتفلون بـ"النوروز" من دون احترام للتباعد (فيديو)
17:51 | 2021-03-28
28/03/2021 05:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الفدار - جبيل.. فتى يسقط بمنطقة وعرة وهذا ما حصل
Lebanon 24
حادثة تهز الفدار - جبيل.. فتى يسقط بمنطقة وعرة وهذا ما حصل
21:03 | 2021-03-28
28/03/2021 09:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف فنانة سورية في دولة خليجية.. لهذا السبب! (فيديو)
Lebanon 24
توقيف فنانة سورية في دولة خليجية.. لهذا السبب! (فيديو)
15:20 | 2021-03-28
28/03/2021 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم جديد من وزير التربية.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تعميم جديد من وزير التربية.. هذا ما جاء فيه
20:34 | 2021-03-28
28/03/2021 08:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:00 | 2021-03-29
وما أدراك ما خل التفاح!
09:00 | 2021-03-29
رابط خطير بين طريقة تناول الطعام والموت المبكر
23:00 | 2021-03-28
7 أطعمة صحية لا تنتهي صلاحيتها
21:00 | 2021-03-28
لماذا تستيقظ وأنت جائع في منتصف الليل؟
18:00 | 2021-03-28
إنتبهوا.. النوم بفم مفتوح يُلحق الضرر بالصحة
15:00 | 2021-03-28
إحذروا هذه المنتجات والأطعمة عند أخذ لقاح كورونا
فيديو
"شخص واحد يعرف التفاصيل".. ما سبب التكتم حول لقاح بوتين؟
Lebanon 24
"شخص واحد يعرف التفاصيل".. ما سبب التكتم حول لقاح بوتين؟
10:30 | 2021-03-29
29/03/2021 13:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
17:15 | 2021-03-28
29/03/2021 13:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مروان خوري يكشف أنه سيتزوج قريباً... من العروس؟
Lebanon 24
مروان خوري يكشف أنه سيتزوج قريباً... من العروس؟
15:00 | 2021-03-28
29/03/2021 13:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact