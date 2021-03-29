صحة

وما أدراك ما خل التفاح!

Lebanon 24
29-03-2021 | 12:00
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يحظى خل التفاح (ACV) بشعبية في جميع أنحاء العالم، ولكن ليس في أي مكان أكثر من اليابان، حيث تعود ممارسة استهلاك خل التفاح هناك إلى عام 1200 قبل الميلاد.

واعتقد المحاربون اليابانيون أن شرب خل التفاح سيعزز طاقتهم ويساعدهم في الحفاظ على صحتهم، لذلك كانوا يشربونه بانتظام. وواصل الرومان هذه الممارسة بعد أن اكتشفوا أن الخل يقتل البكتيريا والجراثيم في الماء. ولكن السادة الحقيقيين لـ ACV موجودون، ولا يزالون، في أوكيناوا، جنوب اليابان.

وغالبا ما يقال إن تقليد عائلة أوكيناوا لوصفات شراب الخل الخاصة المتوارثة عبر الأجيال، هو السبب في أن سكان المدينة يعيشون لفترة أطول من معظم الناس. ويجب أن يكون هناك شيء ما، حيث يبلغ متوسط العمر المتوقع لليابانيين 90 بينما في المملكة المتحدة، يبلغ 81 فقط. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 400 شخص تبلغ أعمارهم 100 سنة أو أكثر يعيشون في أوكيناوا حتى يومنا هذا.

وفيما يلي تسع فوائد صحية لخل التفاح:

يساعد على تحسين الهضم

يدعم جهاز المناعة

يعزز صحة الشعر

يمنحك بشرة أكثر نضارة وأظافر أفضل

يخفض مستوى السكر في الدم

يخلصك من قشرة الرأس

يزيد كمية العناصر الغذائية التي تستهلكها

يساعد في إنقاص الوزن

يحسن صحة القلب.


المصدر: أ.ف.ب - وكالات - سكاي نيوز - رصد "لبنان 24"
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