وما أدراك ما خل التفاح!

يحظى خل التفاح (ACV) بشعبية في جميع أنحاء العالم، ولكن ليس في أي مكان أكثر من اليابان، حيث تعود ممارسة استهلاك خل التفاح هناك إلى عام 1200 قبل الميلاد.واعتقد المحاربون اليابانيون أن شرب خل التفاح سيعزز طاقتهم ويساعدهم في الحفاظ على صحتهم، لذلك كانوا يشربونه بانتظام. وواصل الرومان هذه الممارسة بعد أن اكتشفوا أن الخل يقتل البكتيريا والجراثيم في الماء. ولكن السادة الحقيقيين لـ ACV موجودون، ولا يزالون، في أوكيناوا، جنوب اليابان.وغالبا ما يقال إن تقليد عائلة أوكيناوا لوصفات شراب الخل الخاصة المتوارثة عبر الأجيال، هو السبب في أن سكان المدينة يعيشون لفترة أطول من معظم الناس. ويجب أن يكون هناك شيء ما، حيث يبلغ متوسط العمر المتوقع لليابانيين 90 بينما في المملكة المتحدة، يبلغ 81 فقط. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 400 شخص تبلغ أعمارهم 100 سنة أو أكثر يعيشون في أوكيناوا حتى يومنا هذا.وفيما يلي تسع فوائد صحية لخل التفاح:يساعد على تحسين الهضميدعم جهاز المناعةيعزز صحة الشعريمنحك بشرة أكثر نضارة وأظافر أفضليخفض مستوى السكر في الدميخلصك من قشرة الرأسيزيد كمية العناصر الغذائية التي تستهلكهايساعد في إنقاص الوزنيحسن صحة القلب.