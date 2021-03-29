17
o
بيروت
21
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
وما أدراك ما خل التفاح!
Lebanon 24
29-03-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحظى خل التفاح (ACV) بشعبية في جميع أنحاء العالم، ولكن ليس في أي مكان أكثر من اليابان، حيث تعود ممارسة استهلاك خل التفاح هناك إلى عام 1200 قبل الميلاد.
واعتقد المحاربون اليابانيون أن شرب خل التفاح سيعزز طاقتهم ويساعدهم في الحفاظ على صحتهم، لذلك كانوا يشربونه بانتظام. وواصل الرومان هذه الممارسة بعد أن اكتشفوا أن الخل يقتل البكتيريا والجراثيم في الماء. ولكن السادة الحقيقيين لـ ACV موجودون، ولا يزالون، في أوكيناوا، جنوب اليابان.
وغالبا ما يقال إن تقليد عائلة أوكيناوا لوصفات شراب الخل الخاصة المتوارثة عبر الأجيال، هو السبب في أن سكان المدينة يعيشون لفترة أطول من معظم الناس. ويجب أن يكون هناك شيء ما، حيث يبلغ متوسط العمر المتوقع لليابانيين 90 بينما في المملكة المتحدة، يبلغ 81 فقط. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 400 شخص تبلغ أعمارهم 100 سنة أو أكثر يعيشون في أوكيناوا حتى يومنا هذا.
وفيما يلي تسع فوائد صحية لخل التفاح:
يساعد على تحسين الهضم
يدعم جهاز المناعة
يعزز صحة الشعر
يمنحك بشرة أكثر نضارة وأظافر أفضل
يخفض مستوى السكر في الدم
يخلصك من قشرة الرأس
يزيد كمية العناصر الغذائية التي تستهلكها
يساعد في إنقاص الوزن
يحسن صحة القلب.
المصدر: أ.ف.ب - وكالات - سكاي نيوز - رصد "لبنان 24"
الأكثر قراءة
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
17:15 | 2021-03-28
28/03/2021 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على أحد الشواطىء في بيروت.. الأكراد يحتفلون بـ"النوروز" من دون احترام للتباعد (فيديو)
Lebanon 24
على أحد الشواطىء في بيروت.. الأكراد يحتفلون بـ"النوروز" من دون احترام للتباعد (فيديو)
17:51 | 2021-03-28
28/03/2021 05:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الفدار - جبيل.. فتى يسقط بمنطقة وعرة وهذا ما حصل
Lebanon 24
حادثة تهز الفدار - جبيل.. فتى يسقط بمنطقة وعرة وهذا ما حصل
21:03 | 2021-03-28
28/03/2021 09:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف فنانة سورية في دولة خليجية.. لهذا السبب! (فيديو)
Lebanon 24
توقيف فنانة سورية في دولة خليجية.. لهذا السبب! (فيديو)
15:20 | 2021-03-28
28/03/2021 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم جديد من وزير التربية.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تعميم جديد من وزير التربية.. هذا ما جاء فيه
20:34 | 2021-03-28
28/03/2021 08:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:00 | 2021-03-29
رابط خطير بين طريقة تناول الطعام والموت المبكر
06:00 | 2021-03-29
هذا ما يفعله كوب من القهوة قبل ممارسة الرياضة
23:00 | 2021-03-28
7 أطعمة صحية لا تنتهي صلاحيتها
21:00 | 2021-03-28
لماذا تستيقظ وأنت جائع في منتصف الليل؟
18:00 | 2021-03-28
إنتبهوا.. النوم بفم مفتوح يُلحق الضرر بالصحة
15:00 | 2021-03-28
إحذروا هذه المنتجات والأطعمة عند أخذ لقاح كورونا
فيديو
"شخص واحد يعرف التفاصيل".. ما سبب التكتم حول لقاح بوتين؟
Lebanon 24
"شخص واحد يعرف التفاصيل".. ما سبب التكتم حول لقاح بوتين؟
10:30 | 2021-03-29
29/03/2021 13:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
Lebanon 24
يحتوي على سم يسبب الشلل.. كائن بحري قاتل يتسلل إلى البحر المتوسط (فيديو)
17:15 | 2021-03-28
29/03/2021 13:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مروان خوري يكشف أنه سيتزوج قريباً... من العروس؟
Lebanon 24
مروان خوري يكشف أنه سيتزوج قريباً... من العروس؟
15:00 | 2021-03-28
29/03/2021 13:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact