إذا كنت تريد النوم في نصف ساعة إقرأ هذا الخبر

يحتاج البالغون في المتوسط إلى نحو ثماني ساعات من النوم كل ليلة من أجل صحة جيدة، ولكن الكثيرين يكافحون بالفعل من أجل الحصول على هذا القسط الكافي يوميا.وفي ظل استمرار الجائحة والقلق المرتبط بها، يواجه الكثيرون صعوبات في الاسترخاء قبل النوم، ما يمنعهم من الاستمتاع بهذه التجربة الحيوية بشكل جيد.وتحدث موقع "إكسبريس" البريطاني مع مجموعة من الخبراء في شركة Mattress Online لمعرفة كيفية النوم بسهولة، من خلال تجربة مجموعة من النصائح قبل نصف ساعة من النوم.شاي البابونج:إذا كنت تكافح من أجل النوم فإن كوبا من شاي البابونج يعد الحل السريع. وقال الخبراء: "يعرف البابونج بآثاره المهدئة بشكل طبيعي، ما يحسن من كفاءة نومك في غضون أسبوعين".المصباح الأحمر:إذا لم تتمكن من البقاء بعيدا عن هاتفك في السرير، فستحتاج إلى الحصول على مصباح ضوء أحمر لإلغاء تأثيرات الضوء المنبعث من الشاشة.قناع العين:بمجرد أن تكون مستعدا للنوم، ضع قناعا على العين لمنع أي شيء يزعجك. وأوضح الخبراء: "حجب الضوء بقناع العين طريقة سهلة وفعالة لتحسين نومك. ويمكن أن يعمل بسرعة كبيرة، فضلا عن كون أقنعة العين تمثل حلا رخيصا لنوم جيد".التأمل:يمكن تنزيل تطبيق على الهاتف الذكي لمعرفة أسس التأمل وبالتالي التمكن من النوم في دقائق.وأوضح الخبراء: "التأمل هو أحد أسرع حلول النوم، حيث أظهرت الأبحاث أن 20 دقيقة فقط في اليوم يمكن أن تحسن أعراض التعب والأرق".القراءة:القراءة مصدر إلهاء كبير عن ضغوط الحياة اليومية، ولكن يجب ألا تقرأ قصة مثيرة على جهاز إلكتروني قبل النوم، حيث توضح دراسة كلية الطب بجامعة هارفارد أن الضوء المنبعث من الكتاب الإلكتروني يمكن أن يجعل من الصعب النوم ويجعل القارئ أكثر إرهاقا في صباح اليوم التالي.شمعة:شعلة الشمعة المتوهجة مريحة للغاية، لكن الرائحة هي التي تساعدك على النوم.ويقترح خبراء Mattress Online إضاءة شمعة الخزامى قبل النوم لمساعدتك على النوم بسرعة أكبر والشعور بالانتعاش والانتباه في اليوم التالي، وقالوا إن استنشاق الخزامى يمكن أن يحسن نوعية نومك في أسبوعين.ستائر معتمة:قال الخبراء: "إذا كنت ترغب في تحسين نمط نومك، تشير الأبحاث إلى أنه يجب عليك اختيار ستائر معتمة. ويقال إن ستائر التعتيم يمكن أن يكون لها تأثير كبير على جدول النوم والاستيقاظ، والذي يتعلق بساعات نومنا خلال فترة 24 ساعة. لذا، إذا تأثر نومك مؤخرا وكنت تنام كثيرا في وقت مبكر أو متأخر عما تريد، فجرب الستائر المعتمة لإعادة ضبط جدولك الزمني".