المرحلة التالية لانتشار الوباء... "كورونا سيتفشى بين الحيوانات المنزلية"!

سيكون تفشي فيروس كورونا بين الحيوانات المنزلية والزراعية مرحلة تالية لانتشار وباء "كوفيد – 19".أعلن ذلك رئيس مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، في حديث أدلى به يوم 29 آذار لصحيفة "إزفيستيا" الروسية. وقال:" إن الفيروس التاجي لم يحقق بعد قدرته الكامنة. وإنه سيصيب في مرحلة تالية الحيوانات المنزلية والزراعية وذلك بعد أن نحمي البشرية منه بعد عام باستخدام اللقاحات الجيدة".وحسب "غينسبورغ، فإن عدوى فيروس كورونا ستحضر دائما في البيئة التي يعيش فيها الإنسان وستتطور وستتحور باستمرار. ويجب علينا أن نكون جاهزين للتعايش مع هذا الفيروس خلال فترة طويلة.مع ذلك فإن رئيس المركز الروسي شرح في الحديث الصحفي نفسه لماذا لم يؤثر اللقاح ضد فيروس كورونا أو يؤثر بشكل ضعيف على جسم المدمن على الكحول والمخدرات.وقال إن حالة الإنسان الذي ينوي تلقي لقاح ضد فيروس كورونا تلعب دورا هاما في تشكيل رده المناعي على الفيروس التاجي.وقال إن اللقاح يعمل عادة بشكل سيئ في جسم المدمن على الكحول والمخدرات ومن يتعاطون أدوية مضادة للأورام الخبيثة.وأوضح أن الخلايا يجب أن تتكاثر ليستطيع جسم الإنسان مقاومة الفيروس وإنتاج الأجسام المضادة. لذلك فإن من ستزداد نسبة الكحول في دمهم عن 1% ، أي من يتناولون ما يزيد عن 300 غرام من الفودكا كل يوم، يجدون أنفسهم عاجزين عن مقاومة "كوفيد – 19"، إذ أن خلاياهم تكف عن التكاثر.وقال إن الكحول والمخدرات لا تحفز الخلايا على التكاثر.